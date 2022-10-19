英外交部召見中國臨時代辦 要求尊重英國法律

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（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）中共20大16日登場當天，數名旅英港人在中國駐曼徹斯特總領事館外和平抗議，竟遭暴力相向。英國外交部今天晚間證實已就此事召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求中方尊重英國法律。

英國外交部指出，依據外交大臣柯維立（James Cleverly）的指示，外交部東北亞與中國事務司司長卓丹廉（James Cleverly）與被召見的楊曉光會晤。卓丹廉再次向中方強調英國致力維護民眾和平抗議的權利，所有駐英外交人員與領事館職員都被期待尊重英國法規。

主管亞洲事務、9月22日上任的外交副大臣高史密斯（Zac Goldsmith）透過新聞稿發布聲明，英方今天已清楚向中方表達立場，中方必須尊重民眾在英國境內和平抗議示威的權利。高史密斯重申，英方對發生在總領事館的事件「嚴正關切」。

中國駐英大使鄭澤光目前不在英國，因此英國外交部召見的是楊曉光。楊曉光是中國駐英位階第二高的外交官。卓丹廉曾任英國駐中國大使館政務參贊。

根據當天現場影像紀錄，當旅英港人在領事館外和平抗議，數名人士突然自領事館走出、破壞抗議道具。雙方爆發衝突後，一度有抗議民眾遭拖入領事館區毆打，幸獲趕赴現場的員警救出。其中，中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原不僅在現場目睹事發經過，更參與暴力衝突過程。

大曼徹斯特地區警方已展開調查。按慣例，使館、領事館區域需經館方許可才能進入，且外交人員具「外交豁免權」，但發生在使館、領事館區域的刑事案件仍受英國法律規範。

中國政府大剌剌在其他國家展現暴力威權作風，自16日事發以來持續引起英國國會及民間關注。

9月6日上任的英國首相特拉斯（Liz Truss）近年以「對中強硬」著稱，但首相發言人昨天僅表示，相關報導「顯然令人深感憂心」；事件已進入司法調查程序，此時多作評論並不恰當。英國外交部昨天也持相同立場。部分議員質疑政府是否過於軟弱。

英國國會外交委員會新任主席凱恩斯（Alicia Kearns）今天中午在國會提出緊急質詢，要求外交部說明對中方提出的交涉。

代為答詢的副大臣級官員諾曼（Jesse Norman）指出，柯維立已召見楊曉光，並要求中方說明領事館職員的行為；外交部官員昨天即已向中國大使館清楚表明，所有在英國土地上的人都有權利以和平方式表達立場，且不需害怕因此遭暴力相向。

諾曼表示，據他所知，楊曉光今天下午就會與英國外交部官員會面；在此之前，英、中雙方已進行非正式溝通。

他強調，正因為英國堅持法治，調查事發實際情形及判定是否有足以構成起訴事由的的犯罪事實，應交由檢警獨立進行。外交部將視情況發展採取必要行動。

蘇格蘭民族黨（SNP）籍國會議員、該黨外交事務發言人史密斯（Alyn Smith）關切中國政府在英國境內多管齊下脅迫、控制中國公民。他提到，受北京支持的「孔子學院」也是中方影響力網絡一部分，值得英國政府嚴加檢視。

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選區為曼徹斯特的工黨籍國會議員阿夫扎爾·汗（Afzal Khan）詢問，身為總領事，鄭曦原具外交豁免權，因此不能被起訴，但諾曼是否願意即刻採取行動、宣布鄭曦原為「不受歡迎人物」（persona non grata）。

諾曼回應，是否宣告鄭曦原為「不受歡迎人物」，這是一個合理的問題，但在司法程序結果未明朗前，政府不宜先發行動。諾曼重申，一旦全盤掌握相關事實及知悉檢方裁決，政府就會採取行動。（編輯：陳政一）1111018