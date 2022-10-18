抗議港人在中國駐英領事館被毆 中方稱非法進入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）一名香港抗議者16日被拖進中國駐曼徹斯特總領事館遭圍毆，引發國際關注後，中國外交部今天稱，這是騷擾分子非法進入總領事館，危及中方外交官舍安全，敦促英國應加強對中國使領館保護。

綜合英國廣播公司（BBC）中文網、路透社、法新社報導，中國外交部發言人汪文斌18日下午在例行記者會答覆記者相關提問時，作以上表示。

汪文斌稱，「滋擾分子非法進入中國駐曼徹斯特總領館，危及中國外交官舍安全」，「中國駐外使領館的安寧和尊嚴不容侵犯」。

他敦促英國「切實履行職責，採取有效措施，加強對中國使領館館舍和人員的保護」。

報導指出，汪文斌今天在例行記者會拒絕證實或否認中國駐曼徹斯特總領事是否與事件有關。

新聞畫面顯示，多名港人16日在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，遭到中方外交人員的暴力對待。中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原衝出使館踢倒在人行道上的抗議標語，並加入對抗議者的拉扯與衝突；過程中有一名香港抗議者被拖進領事館前院遭多人圍毆，後來被英國警員救出。

正值中共20大召開之際，這起事件再度引發國際對中國戰狼式外交的抨擊。

BBC報導，大曼徹斯特警方（Greater Manchester Police）證實，當局已經在就中國駐曼徹斯特總領事館外示威後「一名男子遇襲事件」進行調查，目前未有人被捕。

警方聲明指，10月16日下午，大約有30至40人在中國領事館外聚集，當時也有警員在場巡邏。接近下午4時，總領事館內有一小群人走出來；然後，有一名年約30歲的男子被拖入總領事館範圍內，並且遭到襲擊。有警員擔心男子安危，上前介入，把受害者移離總領事館範圍。

警方指，該名遇襲男子身體多處受傷，當晚要留院接受治療。當局亦正呼籲目擊者提供片段，協助警方調查。

英國首相特拉斯（Liz Truss）發言人回應事件指，「這些報導顯然令人深感憂慮」，「我了解到曼徹斯特警方已立即回應事件，並正作調查，因此我不宜評論」。

截至目前，中國駐英使領館對事件保持緘默，中國媒體在國內均未報導。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1111018