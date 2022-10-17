英海軍指揮官：印太區域影響未來100年 英國不能缺席

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（中央社記者陳韻聿倫敦17日專電）英國首度常態部署在印太區域的皇家海軍「添馬艦」指揮官史密斯指出，未來10至15年在印太區域發生的事件將形塑未來一世紀的世界，研判英國未來將派遣更多性能優越的艦艇至相關水域。

史密斯（Teilo Elliot-Smith）說，英國的利益遍布全球、「無所不在」，而有利益之處，英國就必須確保管道暢通。

英國海軍去年9月首次在印太區域展開常態部署，目前部署兩艘「河級」（River class）巡邏艦「添馬艦」（HMS Tamar）與「史佩艦」（HMS Spey），為期至少5年。自去年部署至今，這兩艘艦艇已參與數場反走私、人道救援行動及多國演訓。

去年10月，英國海軍預告，性能及打擊能力更優越的31型（Type 31）巡防艦未來將接續執行類似任務。今年8月，英國政府在「國家海洋安全戰略」（National Strategy for Maritime Security）透露，擬在2030年以前展開31型巡防艦的印太常態部署。

「添馬艦」近日抵達南韓釜山，參加15日在南韓東岸水域登場的多國水雷戰演訓MN MIWEX；除了英國，其他參與國包括美國、加拿大、南韓、菲律賓、紐西蘭。

史密斯在釜山接受英國「每日電訊報」（The Daily Telegraph）專訪時強調，各國若視公海自由通行為理所當然，恐怕必須為此付出代價。他說，只有具體展現對以規則為基礎的國際秩序的尊重，公海才有可能維持開放。

史密斯指出，光說不練沒有意義；英國必須走出去，讓各界看到英國支持、保護既定的國際規範，並在必要時，對規範未被遵守提出譴責。這在情勢嚴峻的印太區域尤其如此。

中國近年在印太區域積極擴張海權、作為日益強勢獨斷。史密斯說，雖然中方持續追蹤「添馬艦」動態，但至今未曾對「添馬艦」有威嚇或其他不專業行為。

史密斯指出，英國海軍在印太區域進行常態部署，目標包括與區域成員建立信任關係、展現英國「軟實力」，以及協助應對中國的灰色地帶與影響力活動。

他提到，在區域內建立常駐基地可帶來紮實、具體的好處，「這將提高我們的可信度」，有助英國說服夥伴「我們在這裡是為了提供支持和協助」。（編輯：黃自強）1111017