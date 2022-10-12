英國對北京政策更趨鷹派 傳將迅速把中國列為威脅

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英國新任首相特拉斯的政府將迅速修訂前首相強生時代的國防和外交政策，正式將中國列為對英國的「威脅」。（圖取自facebook.com/LizTrussMP）

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（中央社倫敦12日綜合外電報導）「衛報」報導，英國新任首相特拉斯的政府將迅速修訂前首相強生時代的國防和外交政策，正式將中國列為對英國的「威脅」，這項轉變將使英國對北京的官方政策接近對俄羅斯立場。

衛報（The Guardian）指出，英國政府所以要提前採取這項行動，是要終結內閣大臣對如何應對中國的困惑，因為強生（Boris Johnson）時代將中國視為「體制競爭對手」，但地位不穩的特拉斯（Liz Truss）希望迅速對中國祭出較為強硬立場，以爭取黨內同志支持。

這項政策調整原本預訂年底完成，但消息人士透露，如今有可能在「幾天內」就提前進行對中策略檢討。英國教育部上週曾對中國推動的孔子學院（Confucius Institutes）表示支持，引起首相府不滿而被迫認錯並修改所發表聲明內容。

英國目前將俄羅斯列為「最迫切威脅」，這項政策轉變將使對中政策接近對俄立場，此舉勢必會引發北京的敵對反應。

不過，執政保守黨的重量級議員多對這項預期中的行動表示歡迎。有意角逐下議院外交委員會主席的議員史密斯（Iain Duncan Smith）表示，英國早就應該對中國硬起來。

曾任黨魁的史密斯指出：「也該是時候了，我們應該別再浪費時間，承認中國對我們的生活方式構成威脅，現在就該像對待俄羅斯一樣對待他們（中國）。」

特拉斯已採取對中鷹派立場相當時間，並曾一度領導內閣同僚反對影音社交平台TikTok將總部遷到倫敦，不像當時的首相強生般傾向採取較細緻手法應對中國。

英國對中國的立場不到10年來出現巨變，由2015年時保守黨首相卡麥隆（David Cameron）稱道的「黃金時代」急轉直下。由於中國國家主席習近平在國內日益獨裁，保守黨憂慮漸增，而川普與拜登兩任美國總統的政府在對中政策上更為強勢也激勵英國政府跟進。

英國政府2021年3月發表的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review）述及原先對中國的政策立場，當時尋求兼顧對中國獨裁政府的關注以及在經濟與氣候議題上合作的需求。

這項檢討報告原本是為其後5年的全球策略定調，但就像強生時代的許多政策一樣，在特拉斯政府上台後幾週就很快面臨更改修訂。首相府表示，特拉斯已指示更新外交國防安全政策綜合檢討報告，以因應日漸強勢的中國。

首相府發言人說：「如同首相所說，俄羅斯仍是對英國的最大威脅，但是中國則是對我們價值和生活方式的最嚴重長期威脅。」（譯者：林治平）1111012