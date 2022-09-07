鐵娘子第2 英相特拉斯欲建堡壘對抗中國威脅

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）英國政壇對中國最堅定批評者之一、自封為戰後西方世界秩序捍衛者的特拉斯今天接替強生，成為英國新首相。

路透社報導，過去10年來，倫敦和北京之間關係日益惡化，因為英國愈來愈擔心，對中國投資敞開大門可能帶來國安風險，而北京在軍事與經濟上獨斷獨行，也可能違反英國脫歐後的自由貿易議程。

特拉斯（Liz Truss）認為，中國對基於規則的國際秩序構成威脅，而這些秩序規範了二戰後的貿易和外交。特拉斯認為，她的角色是建立一個堡壘來對抗中國威脅。

特拉斯今年稍早在一場高調演說中表示：「各國必須遵守規則，包括中國。」她還說，北京正在「迅速建立一支能夠將力量深入歐洲戰略利益領域的軍隊」。

特拉斯警告，如果中國不遵守全球規範，作為超級大國的崛起之路將會中斷。她還說，中國應該從西方對俄羅斯入侵烏克蘭的大規模經濟制裁中汲取教訓。

特拉斯表示，中國崛起並非不可避免，西方應該確保台灣能夠自我防衛。

中共官媒人民日報旗下的環球時報批評特拉斯是「激進的民粹主義者」，還說她應該拋開「過時的帝國主義心態」。

中國外交部發言人毛寧表示，希望中、英關係維持在「正確的軌道上」。

英國智庫「地緣戰略理事會」（Council on Geostrategy）共同創辦人羅傑斯（James Rogers）說，特拉斯將對中國收購英國企業祭出更多限制，也會採取更多措施團結各國，共同對抗中國崛起。

羅傑斯說：「她（特拉斯）了解短期經濟利益可能對長期戰略和政治產生影響的方式，而將試圖比過去更有效的平衡這些影響。」

在前英相卡麥隆（David Cameron）領導下，英國和中國開創了他所謂的「黃金時代」關係。他2015年曾說，想成為北京在西方最親密的朋友。

然而過去7年，隨著英國首相三度更迭，對北京貿易行為的批評日益增加，以及對香港和新疆自由問題的爭論，英國已從中國在歐洲最大的支持者，轉變成最激烈的批評者之一。

保守黨（Conservative Party）對中國的敵意愈來愈強，儘管強生（Boris Johnson）自稱是「狂熱的親中派」。

英國政府近來採取行動，限制中國參與英國核電部門。特拉斯也簽署了國防協定，向澳洲提供核子潛艦技術，助其抗衡中國日益升高的實力和影響力。

特拉斯去年仍擔任貿易大臣時警告，西方若未對北京採取強硬態度，並推動世界貿易組織（WTO）改革，就可能失去對全球貿易的控制。

特拉斯說：「如果我們不採取行動，那麼我們將面臨在最大暴政下全球貿易分裂的風險」。

2021年底，特拉斯說服七大工業國集團（G7）外長，在會議閉幕公報中加入一句話，譴責中國經濟政策。批評者認為，北京的政策可能使較貧窮國家陷入債務陷阱。

特拉斯已任命世界觀與她相同的盟友柯維立（James Cleverly）為外交大臣，並讓對中國鷹派的圖根哈特（Tom Tugendhat）擔任安全大臣，輔佐柯維立。

投入22年分析中國事務的英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（Royal United Services Institute）研究員、前外交官巴頓（Charles Parton）說，儘管中國可能揚言撤資，但這不太可能發生。

巴頓說：「中國不是慈善機構，不會因為喜歡我們眼睛顏色而投資。它所作所為一定有非常具體的原因。」他說：「中國會繼續投資，而我們的工作是要評估這種投資是否仍舊符合我們的利益」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1110907

英國首相特拉斯6日在唐寧街10號前發表就任演說，承諾與盟友團結合作，捍衛全球各地的自由民主，因為境外安全情勢與國內安全情勢息息相關。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月6日