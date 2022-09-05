新英相特拉斯發表勝選演說 強調減稅及發展經濟[影]
（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天在執政黨保守黨黨魁選舉中勝出，將成為新任首相，接替被趕下台的首相強生，以下是摘自她勝選演說中的主要談話。
特拉斯小檔案
全名：瑪麗．伊麗莎白．特拉斯（Mary Elizabeth Truss）
學歷：牛津大學學士（領域：哲學、政治、經濟）
從政經歷：
- 2006年當選大倫敦地區格林威治市議員
- 2010年當選國會議員
- 2012-2014年：教育部政務次官
- 2014-2016年：環境大臣
- 2016-2017年：司法大臣
- 2017-2019年：財政部首席秘書（財政部第3號人物）
- 2019-2021年：國際貿易大臣
- 2021年~：外交大臣
台灣相關重要發言：
2022年4月27日倫敦金融城市長官邸年度外交政策演說：英國及其北大西洋公約組織（NATO）盟友應確保台灣等民主政體具備足夠的自我防衛能力。
「歐洲－大西洋」及「印度－太平洋」兩個區域的安全都重要，北約必須具備全球視野、拓展國際夥伴網絡，做好應對全球威脅的準備。
2022年5月7日（第二次世界大戰歐洲終戰勝利前夕、俄羅斯5月9日紀念「勝利日」前兩天）在德、法等歐洲國家媒體發表專文：英國正擴展全球聯盟，以捍衛主權和法治原則。為確保自身安全，歐洲必須看得更遠，因此英國正深化與日本、印度和澳洲等盟友的防衛合作，以確保印太區域安全，「我們必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，包括西巴爾幹半島國家、摩爾多瓦和台灣」。
2022年6月28日國會外交委員會：面對俄羅斯可能侵略烏克蘭，英國與盟友當時應更早採取必要行動，提早供應烏克蘭防衛性武器，「我們必須汲取教訓，用在台灣上」，不可一廂情願期待局勢不會惡化。
2022年6月29日北約峰會小組會議：中國正密切關注烏克蘭情勢，且確實有可能因為作出錯誤結論而嚴重誤判、侵略台灣，英國及盟友必須慎思對俄羅斯侵略行為的回應。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰略誤判導致俄烏戰爭爆發，因此自由世界必須共同努力協助確保台灣具備自我防衛能力，並一致強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。英國致力確保台灣能有意義參與國際組織，並力圖強化與台灣的經貿連結，硬實力與經濟層面的安全必須兼顧。
她說：「我將會提出一項關於減稅及發展我們經濟的大膽計畫。我將兌現對於能源危機的承諾，處理民眾的能源帳單，同時也解決我們在能源供應上面臨的長期問題。」
特拉斯還提及：「我也要感謝我們即將卸任的領袖、我的朋友波瑞斯．強生（Boris Johnso）。波瑞斯，你完成了英國脫歐（Brexit）任務。」
她表示：「你擊垮柯賓（Jeremy Corbyn，工黨黨魁）。你推出疫苗，並且勇敢對抗蒲亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）。從基輔到卡萊爾（Carlisle），你受到欽佩。」
強生則呼籲保守黨，在特拉斯接任首相之際，團結一致支持她。強生表示，他支持特拉斯解決生活成本危機及不平等問題的計畫。
他推文寫道：「現在是所有保守黨人百分之百支持她的時候了。」（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1110905
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