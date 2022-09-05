特拉斯贏得保守黨黨魁選舉 47歲成為英國第3位女性首相
（中央社記者陳韻聿倫敦5日專電）英國執政保守黨黨魁選舉結果今天出爐，外交大臣特拉斯勝出，拿下8萬1326票，擊敗前財相蘇納克的6萬399票。新黨魁特拉斯、也就是英國新首相，將於明天正式上任。她也是繼「鐵娘子」佘契爾夫人、梅伊以來，英國史上第3位女性首相。
特拉斯小檔案
全名：瑪麗．伊麗莎白．特拉斯（Mary Elizabeth Truss）
學歷：牛津大學學士（領域：哲學、政治、經濟）
從政經歷：
- 2006年當選大倫敦地區格林威治市議員
- 2010年當選國會議員
- 2012-2014年：教育部政務次官
- 2014-2016年：環境大臣
- 2016-2017年：司法大臣
- 2017-2019年：財政部首席秘書（財政部第3號人物）
- 2019-2021年：國際貿易大臣
- 2021年~：外交大臣
台灣相關重要發言：
2022年4月27日倫敦金融城市長官邸年度外交政策演說：英國及其北大西洋公約組織（NATO）盟友應確保台灣等民主政體具備足夠的自我防衛能力。
「歐洲－大西洋」及「印度－太平洋」兩個區域的安全都重要，北約必須具備全球視野、拓展國際夥伴網絡，做好應對全球威脅的準備。
2022年5月7日（第二次世界大戰歐洲終戰勝利前夕、俄羅斯5月9日紀念「勝利日」前兩天）在德、法等歐洲國家媒體發表專文：英國正擴展全球聯盟，以捍衛主權和法治原則。為確保自身安全，歐洲必須看得更遠，因此英國正深化與日本、印度和澳洲等盟友的防衛合作，以確保印太區域安全，「我們必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，包括西巴爾幹半島國家、摩爾多瓦和台灣」。
2022年6月28日國會外交委員會：面對俄羅斯可能侵略烏克蘭，英國與盟友當時應更早採取必要行動，提早供應烏克蘭防衛性武器，「我們必須汲取教訓，用在台灣上」，不可一廂情願期待局勢不會惡化。
2022年6月29日北約峰會小組會議：中國正密切關注烏克蘭情勢，且確實有可能因為作出錯誤結論而嚴重誤判、侵略台灣，英國及盟友必須慎思對俄羅斯侵略行為的回應。
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰略誤判導致俄烏戰爭爆發，因此自由世界必須共同努力協助確保台灣具備自我防衛能力，並一致強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。英國致力確保台灣能有意義參與國際組織，並力圖強化與台灣的經貿連結，硬實力與經濟層面的安全必須兼顧。
根據保守黨現行規定，在投票截止日9月2日以前入黨至少達3個月的黨員才能投票，也就是最遲於今年6月3日入黨的黨員才具備投票資格。
英國首相強生（Boris Johnson）因為「派對門」等醜聞被迫下台，7月7日辭去保守黨黨魁職務，9月6日將正式卸下首相職務。
經過保守黨國會議員一輪接一輪投票淘汰，最後由特拉斯及蘇納克兩位黨魁候選人於7月底出線，交由一般黨員投票決定由誰當任黨魁，投票採書面與線上兩種方式，並於9月2日倫敦時間下午5時截止。（編輯：周永捷）1110905
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