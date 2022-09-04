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英相強生下台在即 前助理：別以為他日後無足輕重

2022/9/4 23:44
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（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國首相強生將於6日卸任，不過他的前助理李斯特今天表示，人們不應認為強生就此出局，暗示強生雖被迫下台，有朝一日仍可能重返高位。

路透社報導，強生（Boris Johnson）在數個月的醜聞耗盡政府的民意支持後，被迫在7月宣布辭職，執政的保守黨黨魁選舉結果將於5日出爐，次日強生將向女王請辭首相職務。

各方普遍預期，現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）將出線並接替強生，面對料將是長期的衰退、兩位數的通貨膨脹以及產業動盪等挑戰。

李斯特（Edward "Eddie" Lister）多年來一直是強生的親近顧問，並在2020-21年短暫擔任唐寧街首相府幕僚長。他接受天空新聞網（Sky News）訪問時，被問到強生是否可能重新掌權時答道：「呃，也許未來有可能，對於強生我永遠不會說任何事永遠不會，一切都有可能。」

李斯特說：「他將會盯著這一切，就像您說的，若未來發生某些事情，若各方逐鹿時有了機會，任何事都可能發生。我不會去預測；我只想說我永遠不會把他排除出局。」

現年58歲、2019年7月起擔任首相的強生曾表示，他下台後將繼續擔任國會議員，並承諾忠於繼任者，但許多人將關注他是否會試圖堅持己意，對新首相造成麻煩。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110904

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