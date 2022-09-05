英國第3位女首相特拉斯 佘契爾夫人以來最艱困任期[影]

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英國外相特拉斯5日於保守黨黨魁選舉中出線，將擔任英國下任首相，也是英國史上第3位女性首相。（圖取自facebook.com/LizTrussMP）

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（中央社倫敦5日綜合外電報導）英國外相特拉斯（Liz Truss）今天於保守黨黨魁選舉中出線，將擔任英國下任首相，也是繼「鐵娘子」佘契爾夫人、梅伊以來，英國史上第3位女性首相。

英國首相強生（Boris Johnson）因醜聞纏身辭去黨魁職務，保守黨經過黨內投票於5日選出黨魁暨英國下任首相。

47歲的 特拉斯 特拉斯小檔案 全名：瑪麗．伊麗莎白．特拉斯（Mary Elizabeth Truss） 學歷：牛津大學學士（領域：哲學、政治、經濟） 從政經歷： 2006年當選大倫敦地區格林威治市議員

2010年當選國會議員

2012-2014年：教育部政務次官

2014-2016年：環境大臣

2016-2017年：司法大臣

2017-2019年：財政部首席秘書（財政部第3號人物）

2019-2021年：國際貿易大臣

2021年~：外交大臣 台灣相關重要發言： 2022年4月27日倫敦金融城市長官邸年度外交政策演說：英國及其北大西洋公約組織（NATO）盟友應確保台灣等民主政體具備足夠的自我防衛能力。 「歐洲－大西洋」及「印度－太平洋」兩個區域的安全都重要，北約必須具備全球視野、拓展國際夥伴網絡，做好應對全球威脅的準備。 2022年5月7日（第二次世界大戰歐洲終戰勝利前夕、俄羅斯5月9日紀念「勝利日」前兩天）在德、法等歐洲國家媒體發表專文：英國正擴展全球聯盟，以捍衛主權和法治原則。為確保自身安全，歐洲必須看得更遠，因此英國正深化與日本、印度和澳洲等盟友的防衛合作，以確保印太區域安全，「我們必須協助世界各地的人自我防衛抵禦侵略及惡意行徑，包括西巴爾幹半島國家、摩爾多瓦和台灣」。 2022年6月28日國會外交委員會：面對俄羅斯可能侵略烏克蘭，英國與盟友當時應更早採取必要行動，提早供應烏克蘭防衛性武器，「我們必須汲取教訓，用在台灣上」，不可一廂情願期待局勢不會惡化。 2022年6月29日北約峰會小組會議：中國正密切關注烏克蘭情勢，且確實有可能因為作出錯誤結論而嚴重誤判、侵略台灣，英國及盟友必須慎思對俄羅斯侵略行為的回應。 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的戰略誤判導致俄烏戰爭爆發，因此自由世界必須共同努力協助確保台灣具備自我防衛能力，並一致強調維護台灣海峽和平穩定的重要性。英國致力確保台灣能有意義參與國際組織，並力圖強化與台灣的經貿連結，硬實力與經濟層面的安全必須兼顧。 看更多 關閉 於1975年7月出生於英國牛津，全名為瑪麗．伊麗莎白．特拉斯（Mary Elizabeth Truss），但自小就使用中間名。

她的父親為數學教授，母親則是護理人員，兩人的政治立場均為左翼且對政黨抱持懷疑態度，支持諸如反核組織和綠黨等團體。

特拉斯是家中長女，底下有3名弟弟。成長過程中，全家從牛津先搬到蘇格蘭的白斯理（Paisley），之後又搬到里茲（Leeds）。特拉斯在蘇格蘭和英格蘭都就讀當地的公立學校。

特拉斯在加拿大求學1年返回家鄉後，就讀於牛津大學墨頓學院（Merton College），取得哲學、政治學及經濟學學位，被認為是從政的基本路線。

不過，特拉斯一開始並未選擇保守黨，在大學期間她加入自由民主黨，並成為該黨的牛津大學學生黨部主席，以及代表青年及學生的全國執委會成員。

在這段時期，她曾支持大麻合法化，以及廢除君主制等，甚至在黨大會上發表過相關演說。然而，特拉斯在1996年大學畢業後政治立場有所轉變，之後成為保守黨一員。

（中央社製圖）

儘管特拉斯對政治的熱情愈來愈高漲，也促使她在1997年保守黨大會上遇見了未來的丈夫歐萊瑞（Hugh O'Leary），但她的第一份工作是在殼牌石油公司（Shell），之後也任職於電信公司大東電報局（Cable and Wireless）。

她曾經兩度參選國會議員失利，直到2006年當選倫敦格林威治市南艾爾瑟姆（Eltham South）選區議員，並於2009年獲選代表保守黨出馬西南諾福克（South West Norfolk）選區，隔年當選國會議員。

特拉斯的從政之路並不輕鬆。2010年國會選舉前，黨內人士曾以她出軌已婚保守黨議員費爾德（Mark Field）試圖將她拉下馬。

這段婚外情早在2006年就被媒體揭發，但保守黨地方人士稱，直到特拉斯在黨內初選出線後，才發現這段過往。不過他們的提案遭到否決，特拉斯於2010年成功當選下議院議員。特拉斯也和丈夫挺過這段風波，兩人育有兩個女兒。

2012年，特拉斯被任命首個政府部會職位，擔任教育部政務次官，2014年出任環境食品與鄉村事務部大臣。

在這段期間，她創下職業生涯中的一段黑歷史。在保守黨大會一場關於「豬肉與乳酪」的演說中，她表達了對於英國豬肉進軍中國市場的興奮，並說英國的乳酪有2/3都是進口，是一種「恥辱」。

她一臉正經告訴黨員：「現階段我們有2/3蘋果、9/10梨子，還有2/3的乳酪都是進口。這是一種恥辱。」她說，「蘋果，這種掉在牛頓頭上的水果…我希望我們的孩子能知道英國蘋果的滋味」。

影片來源：Conservatives

特拉斯在2016年脫歐公投時，強烈支持時任首相卡麥隆（David Cameron）的留歐立場。她當時說，不希望兩個女兒長大後「需要簽證或是許可才能在歐洲工作，或是在從商時遇到貿易障礙」。

英國史上第2名女首相梅伊（Theresa May）就任後，特拉斯於2016年被任命為司法大臣兼任大法官（Lord Chancellor），成為英國1000年來首位擔任大法官職務的女性。

但她在這個職位上沒待多久，於2017年內閣改組時被任命為財政部首席秘書，時任財政大臣為韓蒙德（Philip Hammond）。

在任職這兩個職務期間，她從留歐派轉變為脫歐派，立場大翻轉，並鼓吹她在黨內的右派立場。許多人認為，她這時就在為未來出任黨魁布局。不過，梅伊在2019年下台後，特拉斯並沒有選擇競爭黨魁，而是選擇支持強生。

當時有傳言稱，特拉斯因此被許諾可以擔任重要職務，例如財長。她最終被任命為國際貿易大臣。

她在這期間與日本談判，達成英國脫歐後的第一個貿易協定，但她也因為和沙烏地阿拉伯的交易廣受批評。儘管沙烏地與葉門的衝突尚未停歇，她卻選擇取消對沙國的武器出口禁令。

不過這並未影響她在強生內閣的地位。2021年9月，特拉斯被任命為外交大臣，成為工黨的貝克特（Margaret Beckett）之後，英國史上第2名女性外相。

特拉斯的領導野心謠言不斷，當強生在今年夏天垮台時，她毫無疑問果斷挑戰。

對於在觀眾面前表現不太自在的特拉斯而言，這是一項艱難的任務，但她如倒吃甘蔗，後來居上擠進最終兩名候選人位置。

儘管佘契爾夫人（Margaret Thatcher）離開政壇超過30年，而且早於2013年去世，但這次選戰焦點擺在誰是她真正的接班人。

特拉斯有一個強大且盡職的團隊，當中有些人曾在唐寧街10號任職。他們一直在製作影像與相片，打造特拉斯的政治家形象。

去年有一張特拉斯坐在戰車裡的照片，令人憶起佘契爾夫人在1986年一張類似照片中的著名形象。她在其中一場電視辯論會上身穿白襯衫，在胸前有個巨大白色蝴蝶結，同樣是佘契爾夫人類似款。

特拉斯對此表示：「老實說，每個政壇女性都會和梅伊或佘契爾夫人做對比，因為女性領導人畢竟沒有男性那麼多。」

然而，值生活成本危機、產業動盪和經濟衰退之際，此刻恐怕是佘契爾夫人之後最艱難英國首相任期。

特拉斯日前保證，將會採取果斷措施以解決英國的經濟問題。當今英國經濟深陷兩位數通貨膨漲率，並且面臨經濟衰退。她當時表示：「如果當選，我計劃在新政府上路第一週之內，採取立即行動處理能源價格和能源供應的問題。」

她強調，她的作法將是兩路並進，一方面立即解決人民生活成本危機，另一方面提出計畫促進經濟成長。

特拉斯說自己深切體會「每個人生活成本危機的挑戰何其重大」，宣示將採取「果斷措施以確保每個家庭和企業可以度過今年冬天以及接下來的日子」。

由於能源價格高漲，加上數月以來的領導真空期，英國逐步走向衰退和人道危機。英國各地企業和家庭示警，如果政府不出手協助，他們無法度過今年冬天。這是特拉斯眼前最重大挑戰之一。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110905