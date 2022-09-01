中國專斷 英首相候選人特拉斯擬聯合盟友對抗

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英國首相候選人、外交大臣特拉斯8月31日說，若擔任首相，將聯合美國等盟友一同對抗日益專斷強勢的中國。（圖取自twitter.com/trussliz）

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（中央社記者陳韻聿倫敦31日專電）英國首相候選人、外交大臣特拉斯今天說，若擔任首相，將聯合美國等盟友一同對抗日益專斷強勢的中國。她說，英國應避免對中、俄等威權國家形成戰略層次的依賴。

特拉斯（Liz Truss）曾主張重新檢視政府去年3月發布的外交國防安全政策綜合檢討報告（The Integrated Review），包括調整對中國的評估。在安全威脅方面，報告對俄羅斯有大篇幅分析，但對中國著墨有限，且通篇未提台灣，雖然報告同時揭示了「向印太傾斜」政策方針。

泰晤士報（The Times）近日引述特拉斯陣營人士說法報導，一旦當選首相，特拉斯擬推動將中國的威脅等級由「體制競爭者」（systemic competitor）調升至與俄羅斯相同的「迫切威脅」（acute threat）。

原來的報告雖然示警中國構成的安全威脅，但也主張英國有必要持續發展與中國的經貿投資關係。這樣的立場與另一位首相候選人、前財相蘇納克（Rishi Sunak）的看法較接近。

保守黨黨魁選舉進入最後衝刺階段，9月2日下午5時截止投票。保守黨今天晚間在倫敦舉行全國12場演說暨造勢大會的壓軸場。

由於保守黨是執政黨，新黨魁也將是英國新首相。國會議員透過數輪投票選出兩位候選人，再交由一般黨員選出黨魁。

根據各方估計，保守黨黨員總數不超過20萬人，在全國選民占比不到1%。保守黨依例不對外發布黨員人數和組成結構。

英國執政保守黨8月31日在倫敦舉行最後一場黨魁選舉演說暨造勢大會。候選人、外交大臣特拉斯說，將聯合美國等盟友對抗日益專斷強勢的中國。保守黨新黨魁、也是英國新首相將於9月5日揭曉。中央社記者陳韻聿倫敦攝 111年9月1日

今天的晚會在有1萬2500個座位的溫布利體育館（Wembley Arena）舉行，記者目測約7至8成滿。從各候選人接收到的歡呼、鼓掌聲量以及現場道具、服裝研判，蘇納克支持者有人數優勢，與他在部分民調結果落後特拉斯高達30個百分點的情況有差距。

全國保守黨黨員大會（National Conservative Convention）主席布斯（Peter Booth）現場致詞時說，兩位候選人都以落實2019年大選保守黨競選宣言為目標，只是達成方法不同。他說，與發布宣言時相較，英國面對的國際局勢已有很大改變，「看看烏克蘭和台灣就知道了」。

財政、經濟民生、公衛醫療等社會安全網今天依然是焦點議題。在國際事務方面，烏克蘭與俄羅斯仍然是焦點，兩位候選人都承諾將持續堅定支援烏克蘭，並提到俄羅斯對烏克蘭發起的侵略戰爭是造成各國通貨膨脹、能源費用飆漲的主要因素之一。

兩人也指出，英國通膨率較德、法等國高，這反映英國必須改變能源組合，方法包括透過開採北海油氣田、加速增建核電廠等提升本國能源供應，減少國際能源市場價格對英國的影響。

各自發表政見後，特拉斯和蘇納克先後接受主持人專訪並回覆觀眾提問。特拉斯在回覆主持人關於國際敵友區別的問題時說，美國是英國最緊密盟友；若當選首相，她的優先任務將包括在世界各地推廣自由民主，並與美國合作應對極嚴峻的威脅，包括越來越獨斷強勢的中國與好戰的俄羅斯。

主持人詢問，中國國家主席習近平是不是敵人，特拉斯未正面回應，僅表示她高度關切中國的專斷強勢，將與七大工業國集團（G7）盟友及其他熱愛自由的民主政體一同對抗。她並提到，英國應避免對中國形成戰略性依賴。

保守黨黨魁選舉結果將於9月5日揭曉，新首相將於6日正式上任。（編輯：馮昭）1110901