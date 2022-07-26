英保守黨魁之爭 特拉斯蘇納克互比誰對中國更強悍

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英國保守黨黨魁選舉進入決選，外交大臣特拉斯（右）和前財政大臣蘇納克（左）25日在電視辯論會比誰對中國的態度更強悍。（左圖取自facebook.com/rishisunak，右圖取自facebook.com/LizTrussMP）

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（中央社倫敦26日綜合外電報導）英國保守黨黨魁選舉進入決選，外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）25日舉行首場電視辯論會，互相爭比誰對中國的態度更強悍。

「金融時報」等外媒報導，前財相蘇納克在辯論會前說，中國是「本世紀對英國和全世界安全與繁榮的最大威脅」，他並提出一系列措施，來降低北京在英國的影響力。

特拉斯的盟友指控蘇納克對中國態度太「軟」，稱他直到最近都打算重新舉辦2019年過後停辦的「英中經濟財金對話」（UK-China Economic and Financial Dialogue）。

特拉斯在辯論會上承諾，當選黨魁並繼任首相後，她將打擊中國企業，例如社群媒體巨頭TikTok，「我們絕對應該打擊那類企業，並限制向專制政權輸出技術」。

蘇納克在辯論會前稱，他會關閉英國境內共30間孔子學院，稱這些教育和文化機構被中國政府利用，於英國的大學推廣軟實力。

蘇納克並承諾要嚴加利用新的國家安全法，來保護英國的科技新創產業不受中資入侵，並取法北大西洋公約組織（NATO）成立國際聯盟，來應對來自中國的網路威脅。

在辯論會上，蘇納克攻擊特拉斯過去曾經支持英中「黃金十年」政策，「麗茲（特拉斯）過去有一段時間，討論要與中國建立關係的黃金時代，討論在食品安全和技術等方面，進行更深入的合作」。

然而，在選戰中自詡為外交政策鷹派的特拉斯主張，她比蘇納克更願意挺身對抗北京。

特拉斯也揶揄蘇納克，指對方「直到1個月前，都還在推動與中國建立更密切貿易關係」。

她說：「我很高興你採納了我的思考方式，這是外交部推動的，我們對中國採取強硬立場；不論是和七大工業國集團（G7）夥伴研擬中國一帶一路的替代方案，還是明確表明，面對中國侵略，應該協助台灣有能力自我防衛。」

特拉斯說：「那是我們領導的。老實說，我們從財政部聽到的，是你們想和中國建立更緊密的經濟關係。」

她的盟友表示，蘇納克今年原本打算重啟「英中經濟財金對話」，蘇納克的團隊則稱，這場活動在春天就已經取消。

聽到蘇納克的發言，英國前保守黨黨魁、長期以來對中國態度強硬的史密斯（Iain Duncan Smith）說，「我只想問一個簡單的問題：你過去兩年在哪裡？」

蘇納克和特拉斯正在爭取約16萬名保守黨員支持，下任保守黨黨魁將成為英國下任首相，投票將於8月初展開。最終結果預計9月5日出爐。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110726