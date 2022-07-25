英相候選人蘇納克稱中國是最大威脅 將強硬抗中

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（中央社記者陳韻聿倫敦25日專電）英國保守黨黨魁選舉激烈，對中、俄是否「夠強悍」成為黨員投票參考指標。一向被視為對中國態度較「軟」、黨員民調落後的候選人前財相蘇納克近日指出，中國和中國共產黨對英國及全球安全繁榮構成「最大威脅」，將強硬抗中。

蘇納克（Rishi Sunak）提到，中國在英國竊取科技、滲透大學院校；在海外，中國為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）對烏克蘭的法西斯侵略行動撐腰，包括購買俄羅斯石油、企圖霸凌台灣等鄰居。

他主張關閉英國境內所有孔子學院，運用對內情報機構「軍情五處」（MI5）的資源，協助英國企業對抗中國的間諜活動，取法北大西洋公約組織（NATO）、建立壓制中國威脅的國際合作機制，嚴加防範中國取得具戰略敏感性的科技企業等關鍵英國資產。

根據英國市場調查與數據分析公司「輿觀」（YouGov）的資料，進入黨魁決選的兩位候選人蘇納克和外交大臣特拉斯（Liz Truss）在一般黨員間的支持度大約是4比6。

蘇納克曾指出英國對中政策往往不夠「細緻」、「平衡」，並強調英國有能力在確保國家安全和不違背人權等價值觀的前提下，把握中國的巨大市場，發展互惠經濟關係。他任內也數次試圖恢復2020年因對中關係緊張而未再舉辦的英中經濟財金對話。

不過，中共對外宣傳喉舌「環球時報」近日點名蘇納克是唯一「務實」的黨魁候選人，無疑給被視為對中鷹派的特拉斯陣營增添發揮空間。

數名消息人士告訴中央社記者，20日國會議員投票階段結束後，蘇納克陣營加緊腳步徵詢中國事務圈及長期關注中國問題的國會議員意見，並極力說服「搖擺」的黨籍議員，表示他將強力對抗外部惡意威脅。

他提到，中國對英國的安全構成「最重大威脅」，首要因素就是經濟。

蘇納克昨晚發布聲明指出，「夠了！適可而止」，英國和西方國家的政治人物「鋪紅毯歡迎中國」、對中國惡毒的活動和野心視而不見太久了。

他說，若當選首相，上任第一天他就要扭轉這樣的情況，並與美國總統拜登（Joe Biden）等世界領導人一同提升西方對中國威脅的韌性。

蘇納克競選團隊說明，在教育學術方面，蘇納克將關閉在英國境內總計約30所孔子學院；執行「高等教育法」修正案，要求所有英國大學院校公布價值超過5萬英鎊的外國資助合作案；檢討所有英中研究合作案，檢視內容是否可應用於軍事領域，或是有助中國達成「中國製造2025」戰略。

在安全事務方面，蘇納克將致力打造「科技的北約」，並參考英國、美國、澳洲、加拿大和紐西蘭5國情報分享聯盟「五眼聯盟」以及英美澳三方安全夥伴關係AUKUS的實務經驗，對抗中國的網路威脅、強化英國與盟友的科技韌性、加強預防智慧財產權遭盜取。

蘇納克競選團隊表示，蘇納克有信心，這樣的科技安全聯盟將逐步「涵蓋世界各國」。

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團隊透過新聞稿強調，蘇納克任內強力支持推動今年1月生效的「國家安全和投資法」，賦予商業、能源暨產業策略部更大權力介入英國敏感產業收購案。英國政府20日首度援引該法，禁止曼徹斯特大學（Manchester University）與北京無限願景科技有限公司分享機器人攝影機技術。

進政府任職前，身為國會議員的蘇納克也曾在2017年為智庫撰寫文章，示警俄羅斯和中國試圖惡意干擾海底電纜安全。此外，擔任財政大臣期間，蘇納克也同意增加國防支出，有助英國打造未來空中打擊系統以及AUKUS等。（編輯：周永捷）1110725