蘇納克與特拉斯 兩熱門新英相人選搶先看

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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國保守黨黨魁之爭今天進行最後一輪黨內議員投票，前財政大臣蘇納克及外交大臣特拉斯進入最終決選，勝者將接替在連串醜聞壓力下黯然辭職的強生，繼任黨魁及首相。

● 決選結果預計9月初出爐

綜合「紐約時報」與「華盛頓郵報」報導，經5輪投票後蘇納克（Rishi Sunak）和特拉斯（Liz Truss）分別囊括137票和113票，在11位角逐者中脫穎而出，進入最終決選；決選階段將納入黨員投票，預計9月初公布結果。

兩週前蘇納克戲劇性辭去財長一職，直接促成強生下台。但紐時認為無論他還是特拉斯，都不代表上台後政策或執政方向上會與強生背道而馳，甚至大致是蕭規曹隨。

如何擺脫強生的陰影乃至與強生關係間的拿捏，可能決定蘇納克和特拉斯誰能在接下來6週的選戰勝出。這項挑戰可能對兩人都不輕。特拉斯是強生最忠實支持者之一，當蘇納克等其他內閣成員不滿強生處理黨內醜聞而相繼求去時，特拉斯選擇留下。

● 印裔蘇納克 勝選即成首位有色人種英相

42歲的前投資銀行家蘇納克有印度裔血統，若勝選將是第一個入主唐寧街10號的有色人種英相。他曾在2016年的脫歐公投中支持英國退出歐盟。

蘇納克將主打自己是英國財政面臨空前壓力、通膨飆升和經濟衰退陰影下，最能信賴的舵手。但就在去年春天，他的政治生涯一度看似玩完，因為他的妻子、印度億萬富豪的千金莫西（Akshata Murthy）被控鑽漏洞在英國鉅額逃稅。

不利蘇納克的另一點在於民眾財務壓力與日俱增之際，他個人的巨額財富會使他與選民之間出現鴻溝。蘇納克夫婦登上「星期泰晤士報」英國最富有250人名單，財富合計達7.3億英鎊（約合262億新台幣）。

蘇納克主張穩健的公共財政對於控制通膨至關重要，但批評人士指他任內力主增稅，是讓英國陷入衰退的推手之一。

此外，蘇納克這段期間對強生的「逼宮」恐觸怒保守派內死忠強生的人。儘管強生醜聞纏身，許多黨員對強生仍有感情，感念他2019年取得壓倒性勝利，可能不願選一個逼宮的「背骨仔」接替強生。

● 留歐轉脫歐 特拉斯變身保守派悍將

46歲的特拉斯曾在殼牌石油公司（Shell）工作，並以自由民主黨成員身分開啟她的政治生涯，她在脫歐公投投票贊成英國留在歐盟，但後來卻成了脫歐的狂熱支持者。

特拉斯被視為強硬的脫歐派候選人，她將與歐盟就北愛爾蘭的貿易強勢談判。批評者指她為迎合黨內脫歐派破壞與布魯塞爾的談判，如今更有引發貿易戰的風險。

她是保守黨所出的首位女性外交大臣，料將繼續主打外長任內於俄烏戰爭所形塑出的硬漢形象資本。在最近一次黨內選舉電視辯論裡，特拉斯是唯一說願在20國集團（G20）與俄國總統蒲亭會面且敢擺出強硬姿態的候選人。

此外，特拉斯已表明支持一系列減稅措施。

● 蘇納克前5輪得票領先 賭盤卻看好特拉斯勝出

儘管蘇納克在今天的投票中遙遙領先，賭盤卻看好特拉斯將在決選勝出。兩人必須爭取黨員的選票支持，據信黨員人數約有16萬人。

分析人士說，蘇納克到目前主打「穩」字訣，拒絕透露過多政策細節，也沒落把柄給記者。相較之下，特拉斯開局不穩，但勢頭正逐漸增強。她今天推文說，她將「從第一天開始就快馬加鞭地投入工作」。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）1110721