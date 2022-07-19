英國保守黨魁選舉圖根哈特出局 蘇納克穩居龍頭

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（中央社記者陳韻聿倫敦18日專電）英國執政的保守黨黨魁選舉第三輪投票結果今晚公布，得票數最低的候選人國會外交委員會主席圖根哈特出局，前財政大臣蘇納克穩居龍頭，選舉確定進入爭奪與蘇納克對決資格的階段。

可進入明天下一輪投票的4名候選人，按今天得票數由高至低依序為蘇納克（Rishi Sunak，115票）、國際貿易副大臣摩丹特（Penny Mordaunt，82票）、外交大臣特拉斯（Liz Truss，71票）、前平等事務大臣巴登諾克（Kemi Badenoch，58票）。

與14日第二輪得票數相較，蘇納克、特拉斯、巴登諾克的得票數都上升，分別增加14、7、18票。摩丹特及今天遭淘汰的圖根哈特（Tom Tugendhat）得票數各減少1票。

儘管遭淘汰，擔任國會議員7年的圖根哈特已透過競選為未來進入內閣任職、發揮他在安全和涉外事務的長才累積資本。各項民意調查結果顯示，他在兩場電視辯論會的表現獲觀眾肯定為數一數二。

原定今晚舉行的第3場電視辯論會一度改期至明晚，但在特拉斯和蘇納克今天早上各自宣布不再參加後，天空新聞網（Sky News）決定取消舉辦。

根據特拉斯和蘇納克競選團隊的說法，黨魁選舉仍在黨籍國會議員投票的階段，參加更多的電視辯論會目前缺乏意義。

由於兩人在前兩場辯論會就財政、經濟議題數度激烈交鋒，卻呈現出「各言爾志」、互揭瘡疤但論述實質進展有限的狀況，考量蘇納克選情穩定、特拉斯顯非雄辯之才且表現略嫌僵硬，取消參加實際上為提供巴登諾克、圖根哈特等得票數較低者表演舞台的電視辯論會，可說是合理的決定。

至於摩丹特，儘管得票數仍排名第二，曾與她共事的官員近日紛紛批評她能力不足、虛有其表、缺乏責任感等，恐挫傷選情。她現在的上司、支持圖根哈特的國際貿易大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）今天接受媒體採訪時更不諱言，摩丹特曾數度怠忽職守，其他官員被迫救火。媒體另揭露，與摩丹特同位階的國貿部官員都不期待她成為下一任首相。

除了黨魁選舉，今晚另一個政治焦點議題是國會對政府進行信任動議表決，由看守首相強生（Boris Johnson﹚領導的政府獲349張信任票、238張不信任票，強生因此可順利撐到9月初保守黨新黨魁、也就是新首相出現後再下台。

在野工黨原先對強生本人及其領導的政府提出「不信任動議」，要求他儘快卸下首相職務、不要拖到9月，卻遭首相辦公室擋下，並提出「信任動議」反制。

6月初驚險挺過黨內不信任投票的強生今天在國會表示，過去約兩年半任內，他在脫歐、COVID-19疫苗政策、支援烏克蘭和反制莫斯科等大問題上都做對了，相信保守黨有能力持續抵抗來自工黨和「深層政府」的壓力，堅持脫歐路線。（編輯：郭中翰）1110719