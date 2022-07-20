英海軍參謀長籲勿低估中國野心 關注台海和平穩定

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（中央社記者陳韻聿倫敦20日專電）英國第一海務大臣、海軍參謀長凱伊上將指出，各國對俄羅斯的威脅已有較清楚認識，但全力關注「俄羅斯熊」恐忽略「房間裡的老虎」，他呼籲各國對中國軍力發展保持警覺。

他提到，俄羅斯是即刻、明確的危險，但中國足以構成較長期的挑戰。他提醒，西方曾高估俄羅斯的軍事實力，但「低估」中方的實力將十分危險。

共軍第3艘航空母艦「福建艦」6月下水。凱伊（Ben Key）指出，使用傳統動力的福建艦尺寸堪比美國海軍的「尼米茲級」（Nimitz class）核動力航艦，也是中國第一艘採用先進電磁彈射系統的航艦。

凱伊說，野心勃勃的中國正往打造全球規模最大海軍的目標邁進，這個海軍還有為數可觀的海警和海上民兵作後盾。中國去年的國防支出達2930億美元，連續27年成長；相較之下，俄羅斯去年的國防支出為660億美元，不到中國的1/4。

凱伊指出，北京正密切觀察國際社會團結行動的能力。他援引外交大臣特拉斯（Liz Truss）近日所言，指出西方應從俄烏戰爭汲取教訓，認識及早有效嚇阻侵略的重要性，並應用於「確保台灣海峽的和平穩定」。

凱伊強調，儘管成本高昂，「嚇阻」最終還是比「衝突」划算。

他並提到，致力維護以規則為基礎的國際秩序以及自由開放的公海，是英國與美國、澳洲、法國、日本等印太區域盟友夥伴的共識。

凱伊19日為英國獨立智庫「地緣戰略理事會」（Council on Geostrategy）發表一場長達25分鐘的演講，觸及俄烏戰爭對海軍戰略的影響、印太區域情勢及北京的地緣政治野心。聽眾包括英國政府官員和駐英外交人員。

俄烏戰爭激發各國對陸戰、空戰、網路戰等的討論熱情，海戰往往不是焦點。凱伊則強調海洋對國際和英國國家安全、利益的重要性，包括自1990年以來全球商業海運量成長近4倍、目前全球有97%的通訊透過海底電纜傳輸、超過90%的跨國貨品經海路運輸、英國近50%的食品和天然氣供應涉及海運。

他指出，這是英國軍艦在世界許多地方巡航的部分原因，一個面向全球、利益遍布全球的國家需要全球化的海軍，且海軍必須具備同時在本國所處區域及遙遠水域活動的能力。

英國海軍近兩年強化在印太區域的部署，包括讓最先進、編制3500人的伊麗莎白女王號航艦（HMS Queen Elizabeth）打擊群去年首次在印太區域執行任務巡航，以及去年在印太區域首度展開常態部署：近海巡邏艦「添馬艦」（HMS Tamar）和「史佩艦」（HMS Spey）預計將部署5至10年。

值得注意的是，英國海軍去年10月透露，性能及打擊能力較這兩艘「河級」（River class）巡邏艦優越的31型（Type 31）巡防艦未來將接續執行「類似的」部署任務。

凱伊提到，中國當然有權伸張自己的國家利益，問題是儘管北京多次表達對和平繁榮的承諾，中方在南海等地的作為以及與部分國家的外交和經貿關係凸顯的卻是「言行不一」。

他問，若北京的企圖不是稱霸區域、主宰所有區域相關國家的利益，為何中方要在最近一次的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）使用如此具侵略性的言詞？

英、美、澳去年9月宣布建立AUKUS三方安全夥伴關係，合作領域包括高科技、國防工業整合，北京多次批評AUKUS是軍事擴張、冷戰思維的產物。

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凱伊強調，AUKUS的目標是確保印太區域的安全和繁榮，體現海洋安全是全球責任；相較於北京傾向專斷獨行，AUKUS是三方共識的產物，並非任一方說了算。

凱伊1984年加入海軍，曾任「光輝級」（Illustrious class）航空母艦指揮官。他去年獲任命為第一海務大臣兼海軍參謀長，在此之前曾指揮於8月中展開、代號為「皮廷行動」（Operation PITTING）的阿富汗英國撤軍、撤僑聯合任務，傑出表現備受肯定。（編輯：徐崇哲）1110720