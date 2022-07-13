環太平洋演習 美：非針對中國但聚焦捍衛台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地12日綜合外電報導）美國太平洋艦隊司令表示，2022年環太平洋軍事演習（RIMPAC）並非設計用來抗衡或威脅中國，但確實聚焦「對未來幾年潛在衝突」最為突出的技能和技術。

美國「國防新聞」（Defense News）今天報導，中國提出於2027年完成武器裝備現代化的目標，而美國和台灣軍方均認為，這樣的現代化將讓中國取得武力犯台的能力。而今年在俄羅斯入侵烏克蘭後、美軍出手支援烏方的作法，讓外界更加好奇，如果中國在這個10年內犯台，美國會付出多少心力協助台灣。

中國2018年已不再被邀請參加環太平洋軍事演習，但就連當時美國海軍官員都堅稱，這場兩年一度的跨國演習並非特別針對抗衡中國或任何國家而來。

當被問及中國恐於2027年武力犯台一事，是否影響了演習本身或演習所設定的特定問題，美國太平洋艦隊司令帕帕羅（Sam Paparo）告訴「國防新聞」，環太平洋軍演是依2027年台海情勢所設計，在於提升國際聯盟因應相關狀況的熟練度，其中包括兩棲作戰和遠程打擊等。

多個亞洲媒體問及環太平洋軍事演習旨在對中國、北韓傳達何種訊息，帕帕羅特別談到中國時承認，「中國過去幾十年發展出的戰鬥力，包括將武力投射到其邊界和沿岸以外的軍事投射力」，「相當讓人憂心」。

帕帕羅說，「環太平洋軍事演習本身並非意在反對某個特定民族國家…但它確實顯示所有參與國團結一心守護基於國際規範的秩序、主權原則、海洋自由以及聯合國海洋法公約，並反對擴張主義行為。」

2022年環太平洋軍事演習6月29日展開，8月初結束。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行影響下，2020年的演習規模有所縮減，今年是4年來第一場完整規模的演習。

今年的軍演包括26國、38艘船艦、4艘潛艇、170多架飛機、9支地面部隊、約30個各領域的無人系統，以及2.5萬名人員的參與。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1110713