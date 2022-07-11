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環太軍演開放參觀 珍珠港聚數千人親睹軍艦風采

2022/7/11 13:16
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（中央社檀香山10日綜合外電報導）環太平洋軍事演習（RIMPAC）9日開放民眾參觀軍艦，數以千計軍人家庭前來夏威夷珍珠港親睹軍艦風采。對許多人而言，這場活動提供的互動體驗，與軍演一樣重要。

「夏威夷即時新聞」（Hawaii News Now）報導，智利護衛艦海軍上將林奇號（Almirante Lynch）是大約17艘在環太平洋軍事演習「開放船舶日」（Open Ship Day）歡迎遊客的船隻之一。參觀行程讓夏威夷本地軍事社群有機會和世界各地的海軍人員會面，對他們的海軍有更多了解。

對許多夏威夷居民而言的亮點，則是曾出現在電影「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）中的航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。

埃瓦灘（Ewa Beach）居民馬薩（Eddie Mazzak）表示：「這是艘被認為不會沉沒的航空母艦，是很了不起的機具，在這裡捍衛我們的自由。」

遊客可進入直升機內部參觀、近距離觀察戰機和武器，並了解在漂浮城市上的生活。

美國海軍展示匿蹤驅逐艦「麥可．孟蘇爾號」（USS Michael Monsoor），它是世界上技術最先進的船舶之一。

法國護衛艦「牧月號」（Prairial）則是法屬玻里尼西亞最大船隻，法國海軍官員說，「牧月號」保護法國在太平洋的領土免遭非法捕魚和毒品走私等犯罪活動侵擾。

參與環太平洋軍演的26個國家海軍人員也可在非正式場合見面並參觀彼此船隻，這是環太平洋軍演促進合作和夥伴關係使命的重要一環。

環太平洋軍演將持續到8月4日。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110711

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