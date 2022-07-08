美參議員史考特：支持台灣加入環太平洋軍演

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（中央社記者黃雅詩台北8日電）高度關注印太安全議題的美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）今天表示，希望台灣未來能參與環太平洋軍演（RIMPAC），台灣為捍衛自身民主自由，需要參與更多相關行動，以免共產中國「犯錯」。

史考特今天中午出席外交部長吳釗燮在台北賓館的午宴時接受媒體訪問證實，他在台灣也將與軍方人士會晤。

台灣今年未受邀參與目前正在進行的2022環太平洋軍演，史考特表示，他希望台灣未來能加入環太平洋軍演，台、日、韓為了捍衛自由，需要參與更多相關軍事演習行動，以免共產中國或俄羅斯做了錯事，他將盡其所能就此議題幫忙。

史考特表示，俄國侵略烏克蘭改變了世界的想法，認為必須挺身而出捍衛民主，台、日、韓都很關心自身的安全議題，而美國是愛好民主自由的國家，他相信美國會在區域安全問題成為重要助力。

史考特表示，他先前曾提出法案，希望減少美國對台海政策的模糊性，讓中國了解美國挺身捍衛自由的決心，並讓中國知道若對台灣發動武力攻擊，必然要面對經濟制裁。

對於有人認為經濟制裁並未嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭，史考特說，他相信經濟制裁是有效的，看古巴、委內瑞拉、伊朗、北韓、俄羅斯等國家的例子就知道，這些國家都持續抱怨遭受經濟制裁，這就是因為制裁是有效的。

史考特此行將與行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮視訊會晤。他表示，訪台主要目的之一就是強化台美雙邊貿易，從政之前一直是企業界人士，他相信自由公平的貿易會使世界更好，他認為台灣有很好的貿易環境、絕佳的公司。

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對於台灣尚未加入印太經濟架構（IPEF），以及台美尚未啟動雙邊貿易協議（BTA）談判，史考特認為，貿易談判有時候是雙邊的，有時候是大型多邊的架構，像當他過去經商時，他有時會跟個別公司打交道，有時會一次跟多家公司談判，他認為雙邊或多邊貿易談判都有其值得推動的效果，

對於是否將拜會中華民國國防部，史考特說，他先前訪問日本與南韓時會晤軍方人士、政治領袖、貿易代表等，「在台灣會做一樣的事」。（編輯：蘇龍麒）1110708