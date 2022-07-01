美眾院台灣連線共同主席：應加強對台戰術情報共享

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國眾議院「台灣連線」（Taiwan Caucus）共同主席夏波（Steve Chabot）表示，美國和台灣軍隊應加強戰術情報共享，以更好應對中國可能武力犯台的威脅。

夏波是最近努力試圖將白宮外交政策重心轉往亞洲的美國國會領頭人物之一。他於6月29日接受日經新聞線上訪問時，呼籲向印度太平洋地區投入更多資金和外交資源。 他聲稱：「（美國總統）拜登政府說的話是正確的，但他們並沒有言行一致。」

他表示：「我確實認為，美國和台灣之間需要非常密切，且非常合作地協調軍事情報。」他也立刻補充說，儘管美台雙方已經在這領域進行合作，但「仍需要進一步改進與發展」。

儘管他拒絕進一步詳述，但指的可能是快速移動的中國戰機與海上船艦位置等情報。

報導稱，雖然台灣據稱擁有精密的軍事雷達系統，但中國如果選擇犯台，這些系統很可能是北京的首要攻擊目標之一，而且還可能容易受到網攻。讓台灣能夠取得美方情資，可能是抵禦這些攻擊的關鍵。

前美國國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）指出，美國和台灣情報機構已經共享中國政治局勢和軍力方面的資訊，但很少分享戰術層面的情報。

烏克蘭戰爭凸顯了情報共享的價值。自俄羅斯入侵以來，美國持續向基輔當局提供軍事情報，據稱這導致俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）在4月被擊沉。

夏波也批評台灣為可能爆發衝突所做的準備不足。他說：「不幸的是，多年來他們（台灣）沒有充分地認真看待這個威脅。他們沒有對軍事準備投入足夠預算。」

拜登政府武裝台灣的方式，著重於透過反艦飛彈、飛彈防禦和預警系統，加強台灣的非對稱作戰能力。台灣也曾表示這些要作為優先事項，但夏波表示，至今為止的努力「還不夠」。

他還質疑美國歷任政府在是否會干預中國武力犯台問題上所堅持的「戰略模糊」政策。

夏波表示，這種作法「實際上可能很危險」，「我認為，其實戰略清晰才是該走的路」。這代表美國毫不含糊地承諾保衛台灣。

夏波說：「我認為這會降低中國實際採取軍事行動的可能性。」

被問到他與民主黨籍聯邦眾議院外交事務委員會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）在6月提出的「印太參與法案」（Indo-Pacific Engagement Act），他表示，法案目的是要在區域重要性上「讓我們的資源與論述達成一致」。

他表示：「不幸的是，我們允許我們的外交資源、我們的援助流向全球其他地區，但印太地區是我們未來最重大挑戰。」

夏波以中國在4月和索羅門群島簽署的安全協議為例，「我真的認為拜登政府在這上面懈怠了，他們完全猝不及防」。（譯者：戴雅真/核稿：何宏儒）1110701