學者：福建艦戰力待觀察 不排除3航艦演練封鎖西太平洋

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（中央社記者游凱翔台北17日電）中國自主設計建造的首艘傳統動力電磁彈射「福建艦」航艦今天下水，學者分析，福建艦是中共藍水海軍重要標竿，不排除未來在西太平洋演練對美及其盟國的「區域拒止」與封鎖作戰；若遠航力達到第二島鏈或印度洋，將對印太區域情勢造成衝擊。

中國官方央視新聞網報導，中國第3艘航空母艦今天上午在位於長江口的江南造船廠下水，命名「福建艦」、舷號18，屬中國完全自主設計建造的首艘傳統動力、電磁彈射型航艦，採用平直通長飛行甲板，配置3組電磁彈射裝置，滿載排水量約8萬噸。

對於福建艦戰力，國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲告訴中央社記者，福建艦是中共首艘正規航艦，更是中共成為藍水海軍重要標竿，預估可一次搭載60架殲15、或一次搭載80架殲11艦載機，更能透過電磁彈射起飛預警機。

蘇紫雲表示，相較遼寧艦與山東艦採滑跳起飛方式，福建艦最重要的是採電磁彈射，艦載機將能夠「全掛載」各式彈藥起飛，大幅提升戰機作戰半徑及打擊能力，而艦載定翼預警機可讓福建艦，具備更強更遠的防空預警範圍。

國防院國防安全所長沈明室分析，福建艦的緊急起飛能力會比山東艦、遼寧艦要好，真實戰力尚須觀察福建艦的機庫空間、升降機數量，以及未來有無足夠護衛艦、補給艦等供搭配組成戰鬥群。

沈明室指出，目前無法得知福建艦的遠航作戰能力，未來可觀察其能否越過北起日本群島、途經小笠原諸島、關島，南至帛琉與哈馬黑拉島的「第二島鏈」，甚至穿越麻六甲海峽遠至印度洋；若遠航力確定得以向外延伸，屆時對印太區域情勢將產生很大影響。

在可能戰術運用上，沈明室分析，中共未來恐擁有遼寧、山東及福建艦等3個航艦戰鬥群，不排除會出現2個戰鬥群對抗演練，或3個戰鬥群同時現蹤西太平洋進行「反介入 / 區域拒止」（A2AD），以及對美國與其盟國進行海上封鎖的演練。

台灣產經建研社副研究員黃引珊回顧航艦發展歷史指出，艦載機起飛方式依序從滑跳、蒸汽，最後才發展到電磁彈射；但中共自遼寧號2012年服役迄今，已從滑跳直接大躍進到電磁彈射，「先不論作戰能力，及傳統動力的航艦能不能搭載電磁彈射，中共野心是很明確的」。

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黃引珊表示，福建艦下水彰顯中共科技民族主義，證明國力已達水準；觀察美軍航艦發展，過去13年新服役航艦僅2艘，分別是2017年的福特號（CVN78）、2009年的布希號（CVN77），目前還有1艘於2019年下水、但迄今尚未服役。

黃引珊指出，若福建艦於2024年服役，形同中共在12年內有3艘航艦服役，雖然首艘遼寧艦是作為訓練用途，但畢竟中共才剛起步生產建造航空母艦、速度不慢於美軍，未來只要生產上手，後續建造數量可期。（編輯：林克倫、蘇龍麒）1110617