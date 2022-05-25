遼寧艦東部海域演訓 學者：共軍尚無攻台能力

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國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤（左）25日在國策研究院舉行的「東協、美日韓和QUAD峰會」座談會中分析，中國人民解放軍尚不具備對美軍的優勢打擊能力，還沒有攻台能力。中央社記者沈朋達攝 111年5月25日

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（中央社記者沈朋達台北25日電）共軍遼寧艦近期在西太平洋海域長期演訓，有輿論揣測共軍是否藉機攻台？學者馬振坤認為，俄烏戰爭並無提高中國攻台意圖，且共軍還不具備對美軍的優勢打擊能力，尚無攻台能力。

國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤今天在國策研究院舉行的「東協、美日韓和QUAD峰會」座談會中，針對台海安全情勢作出上述分析。

中共解放軍航空母艦遼寧號戰鬥群1日起前往西太平洋海域，並曾開赴台灣東部外海，進行多日的艦載機起降演訓。期間也有多架擾台的共機穿越巴士海峽，引起關注。

共軍東部戰區今天也聲稱，共軍近日在台灣周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演練，「是對近期美台勾連活動的嚴正警告」。

有輿論關注，俄烏戰爭的爆發是否影響中國對台動武的想法？而共軍是否會藉演訓犯台？

馬振坤說，這個問題包含兩個層次：前者是意圖，屬於中共中央的政治問題；後者是能力，屬於共軍的軍事準備。若將兩者混淆，輕則影響國軍建軍計畫，重則可能導致擦槍走火。

在中國犯台意圖上，馬振坤說，無論俄烏戰爭最終結果為何，俄羅斯都是損失大於收獲，綜合國力加速衰弱。而中國國家主席習近平也明白以軍事手段解決政治問題，不會被國際社會接受。

此外，共軍已30年沒有實戰經驗。馬振坤認為，俄烏戰爭的經驗，會讓習近平更懷疑共軍對軍事形勢的分析和戰力的評估。因此，他推測俄烏戰爭不至於增加中國的犯台意圖。

馬振坤也強調，若中國對台方針由「和統」改為「武統」，是重大戰略決定，涉及黨政軍系統的全方位動員，必將通過中共中央政治局討論，而非習近平一人決定。

在能力方面，馬振坤說，共軍若要對台發動軍事行動，必先具備對美國的反介入作戰能力，包括：平時嚇阻、衝突遏制，和作戰打擊。

共軍現階段正積極建設衝突遏制能力，但在西太平洋區域，對美軍仍不具備優勢的作戰打擊能力，「而這是評估共軍是否具備攻台能力的重要前提」；更不用提美軍在亞太還有日本、韓國和澳洲等多個盟國的軍事支持。

馬振坤分析，遼寧艦本次的演訓，是共軍對台軍事鬥爭準備工作的一環，要對美軍執行反介入作戰能力，並熟悉未來戰場，「但並非現在就具備攻台能力」。

有關台灣的因應，他表示，國軍現階段密切關注共軍演訓的各種海空機艦動向，因為這可能暴露共軍採取的作戰模式。（編輯：邱國強）1110525