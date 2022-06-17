學者：福建號航艦彰顯現代化 破習近平20大連任雜音

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（中央社記者游凱翔台北17日電）中國自主設計建造的首艘傳統動力電磁彈射「福建艦」航艦今天下水，學者認為，福建艦象徵達成中共海軍現代化目標，可為習近平破除二十大再連任總書記雜音；取名「福建」除對台軍事意義，亦有切割中華民國海軍、改由中共嫁接繼承清朝福建馬尾船政學校的「正統」歷史意涵。

中國官方央視新聞網報導，中國第3艘航空母艦今天上午在位於長江口的江南造船廠下水，命名「福建艦」、舷號18，屬中國完全自主設計建造的首艘傳統動力、電磁彈射型航艦，採用平直通長飛行甲板，配置3組電磁彈射裝置，滿載排水量約8萬噸。

針對福建艦下水的政治意義，熟悉解放軍議題的中華戰略前瞻協會研究員林穎佑接受中央社記者訪問時表示，中共今年秋天將召開二十大，總書記習近平尋求再連任面臨諸多爭議；睽諸毛澤東、鄧小平、江澤民及胡錦濤等歷任領導人，都曾想建立一個強大海軍，這也是解放軍的夢想。

林穎佑指出，隨著這艘由中國自行設計及建造的福建艦下水，至少在表面上做到與美國並駕齊驅、甚至在「電磁彈射」裝備已追得上美國技術；對習近平來說，象徵「他做到了過去領導人做不到的事情」，藉以破除二十大再連任總書記的雜音。

國防安全研究院國防安全所長沈明室分析，福建艦下水典禮時，在航艦的3座電磁彈射平台上方放置「實現黨在新時代的強軍目標」等3組大型標語，加上典禮由中央軍委會副主席許其亮主持，顯示在二十大將召開前，展現海軍建軍成果給習近平看，並呼應解放軍現代化目標已經達成。

至於以「福建」命名，林穎佑表示，當年購自烏克蘭的「瓦良格」號，經改裝成為中國第一艘航艦001、取名「遼寧號」，位於遼寧省的海軍大連艦艇學院為毛澤東親批設立、有中共海軍黃埔軍校之稱；首艘「國產自製」航艦002以「山東號」命名，山東省內則有解放軍海軍潛艇學院（青島）與海軍航空大學（煙台）2所重要軍校。

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林穎佑指出，第3艘航艦取名「福建」，從清朝迄今的中國海軍發展歷史脈絡看，當年由中華民國政府創設的福州馬尾海軍學校，其前身是清朝船政大臣沈葆禎所創福建船政學堂（馬尾水師學堂），則有中國海軍搖籃美譽。

林穎佑認為，「福建艦」除有對台軍事威攝意涵，亦顯示中共已注意到近代中國海軍歷史，並逐步進行歷史「正統」傳承的「嫁接收割」動作，這類看不見的無煙硝戰爭，亦是近期中共積極發展的認知戰方向。（編輯：林克倫）1110617