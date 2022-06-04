日現役自衛官擬駐台 學者：提升軍事情報合作效率

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因應台海情勢，傳日本將首度派遣現役自衛官駐台。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者游凱翔台北4日電）因應台海情勢，傳日本將首度派遣現役自衛官駐台。學者及將領今天表示，此舉代表日本政府對台灣的重視，日後雙方在軍事交流、合作及情報交換等議題，將更有效率。

日本產經新聞今天報導，日本政府計畫最快今年夏天派遣防衛省現役自衛官常駐台灣，這將是日本首度派遣防衛省現役自衛官駐台。

熟悉日本事務的國策研究院執行長郭育仁告訴中央社記者，此為日本前首相安倍晉三任內推動台日關係一系列作法的一部分，現行制度是派遣退役自衛官來台，但因非現役身分，導致相關訊息必須透過外交管道回報，也無法直接聯絡防衛省，必須層層聯繫方能傳達。

郭育仁提到，值此時刻再度提出此議題，主要是防範中國突發軍事行動，且派駐現役自衛官除政治意義外，在實質軍事層面，台日軍事連結將會因此深化，雙方在軍事交流、合作及情報交換速度將會快很多；但推測日本應會先派遣校級自衛官來台，不太可能首次就派遣將官級。

國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲分析，此舉象徵日本政府的態度已有結構性轉變，日相安倍晉三後期開始，無論是外交藍皮書、防衛白皮書都納入台海和平穩定重要性；其次，日本許多天然資源運補須經過台海附近，因此非常強調海上生命線重要性，加上中國海軍崛起且軍事冒險行動越來越明顯，日本自然必須重視台海安全。

蘇紫雲提到，若派遣現役自衛官來台，階級預估會是上校或少將，屆時將有管道能與防衛省直接聯繫，並藉此強化日本與台灣間的戰略情報交換；因此，跟退役人員駐台相比，現役將更能有效率的溝通。

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前空軍副司令張延廷中將向中央社記者分享，美國在台協會（AIT）內有現役陸海空軍，韓國則派遣一名中校駐台，美韓均未著軍服；未來現役自衛官駐台，除代表對台灣的重視並與美國同步調外，在協調上也比退伍自衛官要方便，且具官方性質。

另一名軍方將領則指出，屆時若派遣現役自衛官駐台，將更能方便協調相關事務，並邀請觀摩國軍演習及交流。（編輯：林克倫）1110604