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日媒：因應台海情勢 日本擬首派現役自衛官駐台

2022/6/4 07:31
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（中央社記者楊明珠東京4日專電）鑑於中國在台灣周邊的軍事行動日益頻繁，日本政府打算最快今年夏天派遣防衛省（國防部）現役自衛官常駐台灣，這將是日本首度派遣防衛省現役自衛官駐台。

日本產經新聞獨家報導，日本目前派一名退休防衛省自衛官駐台，但很多相關人士認為，為了加強蒐集情資的能力，應派遣防衛省現役官員駐台。

日本政府打算派駐台灣的防衛省現役官員並非武官，而是文職官員，與目前駐台的退休自衛官加起來共2人。

報導說，日本1972年與中國建交後，由於與台灣沒有邦交，由日本台灣交流協會台北事務所負責實質上的使館業務。派駐日本台灣交流協會的職員採取派任「民間人士」的形式，由外務省（外交部）、經濟產業省（經濟部）、警察廳（警政署）、海上保安廳（海巡署）等現任官員借調派駐。

日本台灣交流協會事務所內部有「安全保障擔當主任」，相當於駐外使館的防衛駐在官，至今防衛省都派遣相當於少將階級的退休自衛官駐台。

1996年台灣海峽危機之際，日本因為蒐集軍事情報工作做得不夠充分，所以在2003年設立「安全保障擔當主任」，但日本政府顧慮中國會反彈，一直未派遣現役自衛官擔任此職。

報導指出，中國在台灣總統蔡英文執政後，加強在台灣周邊的海域、空域的軍事行動，幾乎每天派軍機進入台灣的防空識別區（ADIZ），加強挑釁行動。

鑑於這種狀況，日本政府與執政黨內部有人認為，為了加強蒐集資訊，與台灣政府交流訊息，派駐台灣的安全官員應升格為現役自衛官。

相關人士表示，日本政府考慮到對日中關係的影響，這次打算派遣的雖是現役防衛省官員，但僅止於派遣防衛省的文官。

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產經新聞分析指出，日本政府打算派駐現役的防衛省官員駐台，在日本的安全保障上可說是前進一步。台灣的軍事相關資訊必要性逐漸增高，至今日本政府僅派一名退休的自衛官駐台，被認為在資訊蒐集、與自衛隊溝通上可能讓人感到不安。

報導指出，近年來台海局勢緊張，日本有必要研擬「台灣有事」時如何撤僑的方法，也可能是美國要求日本假定台灣有事時應如何分工合作。基於此觀點，日本與台灣的安全保障當局交換資訊的必要性提高。（編輯：周永捷）1110604

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