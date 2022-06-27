日相岸田文雄出席G7峰會 強調台海和平穩定重要性

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（中央社記者楊明珠東京27日專電）七大工業國集團（G7）領導人在德國南部舉行年度會議，日本首相岸田文雄提及俄烏戰爭時指出：「今日烏克蘭，可能是明日東亞。」並強調台灣海峽和平穩定的重要性。

日本每日新聞、富士電視台新聞網等報導，G7領導人在德國南部的艾爾莫城堡（Schloss Elmau）於當地時間26日（台灣時間27日凌晨）舉行年度會議。

岸田在G7峰會提及中國船舶航行在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）海域，入侵日本「領海」。他還指出，中國在東海進行天然氣油田的開發；並強調，不容許憑藉力量片面改變現狀的嘗試。

對於增強核戰力的中國，他認為中國應提升國防的透明度；同時也強調，台灣海峽和平穩定的重要性，呼籲G7應加強在印度太平洋地區的安全合作。

對於開發核武和彈道飛彈的北韓，岸田表示，在國際社會關注、應對烏克蘭遭受俄羅斯侵略的情況下，不能讓北韓誤以為這是對核武及飛彈的研發開了一扇窗。

在言及烏克蘭局勢時，岸田指出：「今日烏克蘭，可能是明日東亞。」日本將在5年內徹底增強防衛力（國防力），將確保相當大程度的防衛費增額。此外，在安全保障的領域方面，G7有必要密切合作，以守護依據規則的國際秩序。

針對持續侵略烏克蘭的俄羅斯，岸田稱近期將在內閣會議批准禁止進口俄羅斯生產的黃金等，追加制裁俄羅斯。他說，應避免有從烏克蘭局勢得出錯誤經驗教訓的國家。

岸田還表示，日本將在年底前修改外交和安全政策長期指針「國家安全保障戰略」等，加強日美同盟及與相關國家的合作。

對於身為聯合國常任理事國的俄羅斯侵略烏克蘭，聯合國安理會被指無法充分發揮功能。岸田表示，聯合國面臨考驗的時刻已到來，推動改革以加強功能的討論是當務之急。

日本讀賣新聞報導，岸田在G7峰會有關「基建投資」議題的討論，舉例斯里蘭卡對於中國的債務無法償還，導致將赫班托達（Hambantota）港的權益實質讓渡給中國的例子說明，G7有必要提出針對中國不公正、不透明的開發融資的應對措施。

與會的G7領導人對於中國設「債務陷阱」，擴大在開發中國家的影響力一事有著強烈危機感。與會的領導人都同意將創設一個支援開發中國家等的基礎建設投資新框架，名為「全球基礎建設與投資夥伴計畫」（Partnership for Global Infrastructure and Investment，PGII），承諾在5年內籌措總額6000億美元（約新台幣17.8兆元）私人和公共資金用以投資。

主要的投資領域包括健康、數位化、氣候變遷等，在進行環境保護等的投資時，將重視G7的共同價值觀。PGII框架被認為是在與中國價值數兆美元的「 一帶一路 一帶一路在其他國家進行的如何了？ 中國「一帶一路」計畫標榜將對沿線國家投資9000億美元，試圖讓菲律賓、越南等國彈性調整南海戰略，以爭取中方資金發展經濟。然而一帶一路發展至今，紐時就直指中國藉「一帶一路」的全球投資與貸款計畫，設下債務陷阱令一些國家上鉤。

斯里蘭卡：中國在斯里蘭卡投資工業區、提供2億5300萬美元資金協助建造機場、並在赫班托達港上也投資15億美元。眾多的基礎建設讓斯里蘭卡積欠中國數十億美元的債務。2017年12月斯里蘭卡用赫班托達港99年的承租權以換取中國免除11億債務，中國成功在印度洋拿下控制點。

馬爾地夫：馬爾地夫接受中國援助興建部分關鍵基礎設施，卻因此債台高築，讓中國成為主要債權人。未來若無法償還債務，中國可透過要求股權一步步掌握馬爾地夫資產。

尼泊爾：尼泊爾原是中國推動「一帶一路」其中一個主要結盟國家，但卻已一連收回兩個與中國企業合作開發案，並改採全球招標。

馬來西亞：前任馬來西亞首相納吉因涉嫌貪汙被捕後，所有中資項目都在重審，首相馬哈地上任後，擬推翻多項前任首相核定的建設，其中包括價值140億美元、已經動工的東海岸鐵路，其85%資金來自中國國有的中國進出口銀行；並取消中國承建、由吉隆坡到新加坡的新隆高鐵計畫。

泰國：泰中鐵路目前工程進度延宕，全長253公里的第一期工程原預計2021年通車，但據泰國媒體報導，2018年3月底僅完成試驗路段（長約3.5公里）7%的路基工程。

印尼：被視為「一帶一路」在印尼的指標、連接雅加達與萬隆的高速鐵路，原本將於2019年完工，因徵地、資金等問題延期。

菲律賓：除了大馬尼拉巴石河上的兩座橋樑已經動工之外，其餘中菲簽署的基礎設施等多項合作，仍是空中畫餅，這兩座橋樑是否為一帶一路的項目，也並不明確。 看更多 關閉 」倡議相抗衡。

美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相岸田等G7領導人在峰會進行討論之後，陸續發表演說。本屆G7峰會主席國德國總理蕭茲（Olaf Scholz）表示，確信G7比較能對世界的夥伴們提出更具說服力的提案。

拜登指出，G7的投資是基於共同的價值觀，可以真正改善人類的生活。岸田也表示，日本在未來5年內將對PGII提供官民共逾650億美元的資金。他認為，若要實現「自由開放的印度太平洋」，高品質基礎建設的整備相當重要。（編輯：陳惠珍）1110627