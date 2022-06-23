澳洲專家：中國奉行擴張主義 台灣須堅定自強

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澳洲安全專家李倉松（John Cheong Seong Lee）說，台灣如果充實國防並且展現抵擋中國併吞的堅決意志，將會讓包括澳洲在內的其他國家更有意願馳援台灣。中央社記者丘德真雪梨攝 111年6月23日

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（中央社記者丘德真雪梨23日專電）澳洲安全專家李倉松（John Cheong Seong Lee）提醒，中國持續奉行擴張主義，台灣要如同烏克蘭一樣地展現堅決自衛的意志和行動，才能爭取國際社會支持台灣反制中國。

中國與索羅門群島簽訂安全協議，澳洲軍機5月底在南海的國際空域遭中國戰機危險攔截，以及中國軍機頻頻擾台等消息傳出，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）與印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）22日於新德里舉行雙邊會議，金融評論報（The Australian Financial Review）、澳洲廣播公司（ABC）及澳洲人報（The Australian）等澳洲媒體相關報導均指出，澳、印兩國防長會議的重點是反制中國擴張。

中國擴張主義的議題近日持續成為澳洲輿論焦點。

李倉松指出，有多項跡象反映出中國持續奉行擴張主義。例如中國國家主席習近平近日簽署「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，准予動用解放軍前往中國境外執行任務，以便保護中國非軍事資產。

李倉松表示，中國動用解放軍前往中國境外執行任務的做法並非新鮮事，中國在非洲吉布地（Djibouti）已經有了先例。

2017年，中國人民解放軍駐吉布地「保障基地」啟用；據中國官媒中國環球電視網（CGTN）2017年8月1日的報導，它是「中國第一個海外軍事基地」。

李倉松認為，習近平簽署「軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）」，象徵中國近10年逐步全球擴張的長期戰略正式成形。

引起國際媒體關注的是，習近平的「非戰爭軍事行動」措辭與俄羅斯入侵烏克蘭宣稱的「非戰爭」和「特別軍事行動」雷同。對此，李倉松相信中國的做法將會和俄羅斯有所不同，中國的做法又更讓人擔憂。

李倉松解釋，對比俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的做法，中國的戰略「陰險」（insidious）和細膩（subtle）得多。就烏克蘭的情況，俄羅斯大軍踏進烏克蘭的主權領土，就等同宣告戰爭爆發了。

李倉松指出，中國的做法卻是更緩慢、但更有效的。它是一個逐步的軍事化過程，而非正式宣告戰爭爆發。既然沒有戰爭，激起國際社會聯手反制中國的契機就比較少；長期結果是中國可以達到目的，就是中國永久軍事基地遍及遙遠的世界。

李倉松說，新任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）領導的澳洲新政府大致上是支持前朝莫里森（Scott Morrison）政府的對外政策，對於中國伸手介入太平洋的做法，澳洲朝野一致認為是不能接受的。他預料，工黨政府的中國政策和前朝將不會出現重大差異。

李倉松表示，台灣應該正視烏克蘭堅決抵抗外來侵略，進而激起國際社會紛紛相挺的先例。

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他指出：「全世界都在觀望台灣如何回應（中國威脅），特別是台灣將會購買什麼武器。如果台灣購買的武器是有助於阻擋中國迅速拿下台灣的話，那麼澳洲等國就更可能有意願馳援台灣；但要是台灣沒有認真充實國防的話，就會降低其他國家以流血捍衛台灣的意願了。」

李倉松2016至2018年於時任澳洲外交部部長畢紹普（Julie Bishop）屬下擔任高級國家安全顧問（Senior National Security Adviser）。李倉松目前於美國華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）擔任高級研究員。（編輯：馮昭）1110623