彭博：中國若犯台波及半導體 全球恐陷經濟緊急狀態

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彭博報導，中國若犯台可能造成全球經濟混亂，比俄烏戰爭造成的亂象更嚴重。（中央社）

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（中央社紐約23日綜合外電報導）美國媒體彭博專欄作家白蘭斯（Hal Brands）今天撰文說，中國若犯台，不只波及半導體供應，更可能造成全球經濟混亂，甚至構成緊急狀態，比俄烏戰爭造成的亂象更嚴重。

白蘭斯表示，對台戰爭不會像俄羅斯和烏克蘭那樣是兩個缺乏活力的經濟體之間互鬥。假如美國介入對台戰爭，將是一場牽涉世界前兩大經濟體的衝突，如果日本支持華府和台北，就是世界前3大經濟體之間的爭鬥。

中國全面入侵很可能伴隨著飛彈攻擊台灣和西太平洋的美軍基地。制空權和制海權的爭奪戰可能激烈且曠日持久。

部分經濟最發達的地區會遭波及，攸關全球1/3海上交通的重要航道也會受到威脅。無論是經過深思熟慮的政策選擇或僅是戰爭造成的動盪，都會加速美中經濟體之間的商業和金融脫鉤。

如同俄烏戰爭，雙方開打後都有強烈動機持續戰鬥，而衝突拖愈久，經濟破壞愈嚴重。

美中戰略的關鍵部分，很可能會打經濟戰。美國或許會封鎖中國能源進口，希望讓北京的軍事機器逐漸停擺。華府和盟邦將利用經濟和金融制裁來提高中國的戰爭成本；北京則可能霸占美國和其他國家在中國的資產。在長期衝突中，美中可能會試圖透過軍事打擊、網路攻擊和破壞活動來削弱彼此重整軍備的行動。

根據美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）研究，戰事持續一年會讓美國國內生產毛額（GDP）大減5%到10%，但中國會是更痛苦的25%到35%。不僅如此，由於戰爭擊垮了關鍵技術供應鏈，整個世界都會遭殃。

全球超過90%的最先進半導體是在台灣製造。半導體是智慧型手機、電腦、汽車和其他現代數位經濟關鍵零件的核心。

白蘭斯寫道：「如果中國以某種方式奪取台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）設施和勞動力，在數位霸權爭奪戰中可望躍居領先。即使事態不會發展成這般惡夢（專家對這種可能性的意見存在分歧），關鍵工廠被毀和運輸中斷也將構成全球經濟緊急事件。」

他說，美國官員也體認到這一點，因為他們正試圖刺激國內先進半導體的製造。根據美國總統拜登政府的說法，半導體產業自去年初以來，已宣布在美國近800億美元的新投資，然而這些投資需要一段時間才能有效果，因此對於全球技術仰賴台灣的問題，目前沒有短期解決方案。

白蘭斯形容台灣處境猶如頭上懸著一把「達摩克利斯之劍」（Sword of Damocles，比喻隨時可能發生的禍事），在他與美國學者貝克利（Michael Beckley）合寫的新書中提到，中國開戰的可能性高得令人擔憂，任何入侵行動都很可能早早發生。

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白蘭斯指出，要明白維護台海和平的代價當然相對容易，那就是美國和盟友必須支出的防禦經費，以及面對堅決的中國時不得不接受的緊張局勢。但未能嚇阻一場重大衝突的經濟代價恐怕很巨大，更不用說人員和戰略損失。

文末寫道：「俄烏戰爭提供了一個寶貴警告：地方衝突會在相互依存的世界各地引發經濟衝擊。我們下一次在這方面獲得的教訓，代價恐怕會昂貴得多。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110624