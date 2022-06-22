美國商會：台灣是半導體翹楚 無法加入多邊談判不完整

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台灣美國商會建議台美就半導體供應鏈協定展開談判。副會長吳王小珍表示，台灣是半導體翹楚，無法加入多邊談判「是不完整的」。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者曾智怡台北22日電）台灣美國商會今天公布2022台灣白皮書，建議台美就半導體供應鏈協定展開談判；副會長吳王小珍表示，台灣是半導體翹楚，無法加入多邊談判「是不完整的」，盼台灣在全球生態系持續維持貢獻，且為「被包括進來的強者」。

台灣美國商會今天發布2022台灣白皮書，吳王小珍表示，台灣目前「機會千載難逢」，在重要當頭不要遲疑腳步，以雙倍努力抓住黃金時期，其中穩定能源供給、人才庫建構、邊境開放是需要急迫解決的問題。

值得注意的是，今年白皮書建言也包含台美就雙邊半導體供應鏈協定展開談判。

吳王小珍會後接受媒體訪問時表示，台灣是半導體翹楚，若台灣無法加入多邊組織、參與談判過程，「我們認為是不完整的」，商會會員在台分公司也盼建構台美市場雙贏、共生結構局面，希望台灣在全球生態系能維持貢獻，且為「被包括進來的強者」。（編輯：潘羿菁）1110622