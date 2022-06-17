WTO延續對電子傳輸免課關稅 有助台灣出口競爭力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

WTO各會員部長12日至16日在瑞士日內瓦舉行部長會議，決議延續對電子傳輸免課關稅。（圖取自facebook.com/worldtradeorganization）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北17日電）行政院經貿談判辦公室今天表示，世界貿易組織（WTO）各會員部長6月12日至16日在瑞士日內瓦舉行第12屆部長會議，決議延續對電子傳輸免課關稅（電商moratorium），直到下屆部長會議；將可確保台灣業者出口競爭力與消費者福利，促進數位經濟成長。

電商moratorium是WTO目前在數位領域明確承諾的規則。經貿辦指出，儘管疫情讓本屆WTO部長會議延後近2年半召開，政府仍持續與各會員積極討論，回應包括台灣在內的全球企業界訴求，支持延長電商moratorium，以協助中小企業擴展全球市場，鼓勵數位產業的創新與應用，節省成本並讓消費者獲益。

經貿辦表示，資通訊（ICT）產品為台灣出口主力，包括製造業、半導體、機械、醫療器材、金融服務、娛樂業、數位軟體、應用、內容等產業，均受益於電商moratorium。

經貿辦指出，電子傳輸免課關稅可減少企業跨境自國外採購貨品與零件、及運輸的成本，服務業可採數位方式傳遞，中小企業容易透過電商平台輸出數位內容；企業藉此大幅節省成本，出口不須面臨額外障礙，可提供更低價格的貨品與服務給消費者。

經貿辦指出，台灣中小企業可運用數位產品引進新思想，發展數位產業的創新應用；軟體開發業者也可將特殊客製化的產品，拓展到國外市場消費者。

經貿辦強調，當前電子傳輸及傳輸的內容不斷演進，電商moratorium確保透過跨境分享與移轉知識、專有技術、資訊、及取得數位工具沒有障礙，有助台灣ICT部門與數位經濟進一步成長。（編輯：趙蔚蘭）1110617