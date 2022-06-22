台灣未加入印太經濟架構 美國商會：期待第2輪納入

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美國商會22日表示，由於印太經濟架構內容條文尚未出爐，相信台灣仍有時間餘裕，期待台灣能納入第2輪名單。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北22日電）台灣未納入以美國為首的印太經濟架構首輪名單，但隨即台美啟動21世紀貿易倡議；美國商會樂見此事並表示，由於IPEF架構內容條文尚未出爐，相信台灣仍有時間餘裕，期待台灣能納入第二輪名單。

美國總統拜登（Joe Biden）5月在東京公布 印太經濟架構 IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉 （IPEF），參與者包含日本、印度、東協國家等13國，基於中國因素，台灣未納入首輪名單。僅相隔一週，台美6月1日正式啟動21世紀貿易倡議，建立全新經貿談判架構，將就貿易便捷化、法規制定、反貪污、中小企業貿易等11項議題進行談判。

台灣美國商會今天舉行2022台灣白皮書發布記者會，媒體關注對於IPEF、台美展開貿易倡議期待。

美國商會副會長吳王小珍表示，目前21世紀倡議是架構尚未有詳細內容，但11項議題架構已給予清楚方向，盼雙方能同意走下一步；針對IPEF首輪名單並未將台灣納入，確實感到失望，「一直希望台灣在貿易協定這一條路持續努力」，期待第二次可以順利加入；由於IPEF架構條文尚未出爐，「台灣還是有時間的」。

針對是否期待台美觸及關稅議題討論，吳王小珍表示，此屬於雙邊貿易協定（BTA）範圍，美國商會委員會並未特別提出來討論。

至於如何將美國支持化作行動，吳王小珍表示，商會每年都有敲門之旅，今年因旅行受限，改為線上敲門之旅，目前已進行兩星期，23日將與一位美國眾議員進行線上溝通，盼透過此管道，將對華府的期待以及在台灣觀察到的重要議題與其分享，呼籲力量不如小覷。