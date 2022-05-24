華爾街日報：印太經濟架構未納台灣 拜登鑄大錯
（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）華爾街日報社論表示，美國總統拜登已3度表態美方將出兵協防台灣，也許不是說錯話，而是認真的。剛發起的印太經濟架構（IPEF）未納入台灣，才是拜登犯的大錯。
拜登23日在東京被媒體問及是否願在台海衝突時出兵保衛台灣時回答「是的」，並說「那是我們做過的承諾」。這是拜登上任一年多來第3度就此議題明確表態，背離華府奉行數十年的「戰略模糊」，白宮事後再次澄清美方政策沒有改變。
華爾街日報社論表示，拜登或許是刻意這麼做。中國國家主席習近平意識到美方可能介入，英國、澳洲和日本也可能響應，也許會審慎評估侵略台灣的成本。但問題在於現在無人確知美方政策，白宮不斷澄清只會損害拜登個人信譽。
社論寫道：「我們支持更明確表達協防台灣，但應以思慮更周密、且在海內外凝聚支持的情況下宣布。」
文章提到，面對中國增強軍事實力，武裝台灣、強化美國防衛需要規模更大且更快速的計畫。俄烏戰爭啟示之一是別等到侵略開始才提供足夠武器，「現在就給（足夠武器），才能讓嚇阻更可信」。
IPEF小百科
印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。
架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。
華爾街日報主筆認為台灣不在IPEF內「很奇怪」。社論寫道：「如果你試圖展現美國對這地區投入甚深，那將台灣排除在外根本就不合理。台灣是經濟強國，其參與將有助任何貿易或供應鏈協定。」
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日就IPEF未納入台灣向媒體表示，美方正尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在半導體與供應鏈等高科技議題上。
社論說，美台加強經貿往來是好消息，但這不構成IPEF排除台灣的理由。此外，IPEF欠缺野心也令人失望，因為架構不含降低關稅或貿易壁壘等有助世界經濟的內容。
區域全面經濟夥伴協定（RCEP）
- 談判國家：
－東協10國（汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南）、中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭
- 談判進度：
－由東協10國發起，並強調是東協10國主導，但一般認為中國才是背後主導者，2013年5月舉行第1回合談判
－各國本來期望2019年11月東協峰會完成談判，但RCEP遭遇來自印度國內的反彈，擔憂中國產品傾銷，印度退出談判
- 協定重要內容：
－成員國9成進口貨品關稅減免
－開放服務業
－鬆綁專業人士進出
文末寫道，至少美國嘗試以IPEF在防衛與安全以外的議題重返亞太，但美國在這世界成長最快的地區恢復經濟領導地位仍有長路要走。（編輯：馮昭）1110524
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