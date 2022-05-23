美日外長會談 重申維護台海和平穩定

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（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）美國國務卿布林肯今天與日本外務大臣林芳正舉行雙邊會談。除了討論印太經濟架構、烏克蘭局勢與北韓議題外，兩人也談到美日在維持台海和平穩定的共同利益。

布林肯（Antony Blinken）今天在東京與林芳正舉行雙邊會談。

國務院以發言人普萊斯（Ned Price）名義發出的會談紀要指出，布林肯與林芳正兩人讚許美日同盟是印太地區和平、安全與繁榮的基石。

布林肯與林芳正也重申堅決支持烏克蘭主權與獨立，並承諾追究克里姆林宮對烏克蘭發動侵略戰爭的責任。兩人也對印太經濟架構（IPEF）的啟動表示歡迎，該架構將推動可持續且包容的經濟成長與繁榮。

美日外長也計畫在今年夏天召開「2加2會談」美日經濟政策協商會議，並譴責北韓的彈道飛彈試射違反聯合國安全理事會多項決議。

布林肯與林芳正也討論美日在維持台海和平與穩定方面的共同利益。布林肯也強調美日韓合作的重要性，以強化自由、開放、互通、繁榮、具韌性與安全的印太地區。

美國總統拜登（Joe Biden）今天與日本首相岸田文雄在東京會談後發表聯合聲明也指出，有關台灣，美日兩國的基本立場未變，重申台灣海峽和平與穩定的重要性是國際社會和平與繁榮不可或缺要素，敦促兩岸問題和平解決。（編輯：高照芬）1110523