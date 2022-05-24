拜登願武力保台 蕭美琴：台海和平符合各方利益

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美國總統拜登表示，若中國對台動武，美國將軍事介入。駐美代表蕭美琴感謝美方承諾並表示，台灣重視自我防衛與台海安全，台海和平符合所有周邊利害相關者的共同利益。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年5月24日

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（中央社記者江今葉華盛頓23日專電）美國總統拜登表示，若中國對台動武，美國將軍事介入。駐美代表蕭美琴感謝美方承諾並表示，台灣重視自我防衛與台海安全，台海和平符合所有周邊利害相關者的共同利益。

拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄在東京舉行雙邊會談後召開聯合記者會。對於媒體問及若台灣發生與烏克蘭同樣的狀況，美國是否會軍事介入時，拜登答說：「是的。」他還說：「這就是我們做過的承諾。」

對此，蕭美琴表示，非常感謝美國政府長期以來依據台灣關係法與六項保證對台灣安全的承諾。台灣十分重視自我防衛，也重視台海安全，台灣會繼續緊密地與包括美國在內的國際理念相近友人共同努力維持區域和平。

她並指出，台灣和平的最大挑戰根源還是來自中國共產黨，台海和平符合所有周邊利害相關者的共同利益，大家都有責任共同維護。

蕭美琴也表示，美方再次重申對台政策沒有改變的一貫立場。她也感謝拜登與美國政府依照台灣關係法與六項保證，對台灣防衛、國防安全與對台海和平的支持與承諾。

在被問及台灣未納入美方倡議的印太經濟架構（IPEF）首輪名單的看法時，蕭美琴表示，印太經濟架構是持續演進的架構，參與各方的經濟發展、戰略、政治等各方面條件非常多元。在持續演進過程中，會持續與美方密切溝通，尋求台灣最適合的參與方式。

至於美台雙邊經貿關係，她指出，行政院政務委員鄧振中與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）日前利用在泰國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議舉行雙邊會談，雙方取得共識，包括雙方未來會有更具體的努力與作為，以及深化雙方貿易關係，雙方也指派各自貿易團隊準備進行密集的協商與談判，可以預見不久將來有進一步互動的場合。

談到台灣再次無緣參與世界衛生大會（WHA），蕭美琴首先感謝美國近年來持續支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO），她並透露，台美在最近一次的國際組織對話中，雙方官員針對參與策略、如何進洽更多理念相近國家支持提案有過密切討論。

但她也坦言，台灣的參與，不只需要美國一方支持，還需要國際上更多國家的認同與支持。所幸支持台灣參與的國家數目在持續增加，願意公開為台灣發聲的國家也越來越多。雖然現階段無法得償所願，持續被中共以其影響力在國際組織打壓排擠台灣，但會持續努力爭取國際認同。（編輯：林憬屏）1110524