IPEF未納入台灣 民眾黨要求外交部檢討擬定策略

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（中央社記者郭建伸台北24日電）台灣未被納入首輪印太經濟架構名單，民眾黨立委邱臣遠今天指出，蔡政府過去一再宣傳台美關係史上最佳，卻仍不敵政治現實，要求外交部深入了解台灣未獲納入原因，擬定後續參與策略。

台灣民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如今天偕黨籍議員參選人張凱鈞，舉行「印太經濟架構（IPEF）未納入台灣，台美關係堅若磐石不敵政治現實」記者會。

邱臣遠指出，IPEF未納入台灣的消息令人錯愕，與蔡政府一再宣稱的「台美關係堅若磐石」存有明顯落差。

邱臣遠表示，台灣在全球半導體產業具優勢，與IPEF關注的供應鏈韌性核心內容一致，不應該被排除在IPEF外；此刻雖一時未能加入，仍期待政府有具體作為，讓台灣能夠納入第二輪名單或有其他務實參與IPEF的方式。

邱臣遠指出，外交部應深入了解台灣未獲納入IPEF原因，並評估台灣影響，外交部也應會同相關部會，擬定後續爭取參與IPEF的有效策略與措施，並向美方明確表達立場。

蔡壁如指出，政府過去一直告訴民眾，為加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），台灣必須要開放萊豬：但如今台灣不僅還沒加入CPTPP，連剛成立的IPEF也被宣告首輪排除在外，痛批外交部的超前部署只是空談。（編輯：翟思嘉）1110524