美事前預告台不納IPEF首輪 外交部：符合台美默契

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部政次田中光今天表示，美國在正式公布印太經濟架構（IPEF）前，預告台灣不會在首輪名單，是對台灣的一種尊重，符合台美當前默契，台美關係不要有任何出乎意料之舉（surprise）。

立院外交及國防委員會今天討論解凍外交部111年度公開預算凍結項目，邀請田中光列席備詢。

國民黨立委溫玉霞質詢，外交部長吳釗燮日前在立院答詢表示，台灣理論上會在IPEF裡面，但美國公布的首輪名單卻未包含台灣，是否台美關係並未如政府所描述的「堅若磐石」。

田中光表示，IPEF是印太戰略重要經濟一環，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）事先公開講出台灣不會被包括在第一輪名單，他的解讀這是給台灣一種尊重，符合台美默契不要有任何出乎意料之舉。

田中光表示，台灣加入IPEF的機會還在，可能是第二輪，美國國務卿布林肯曾說IPEF是一個開放的平台，所以還是台灣努力的目標。

田中光表示，若轉換角度來看，美國貿易代表戴琪與政務委員鄧振中在泰國的亞太經濟合作會議（APEC）期間會談，這是很有趣的觀察重點，戴琪特別談到雙邊對話是很正向和活躍的。

至於美國總統拜登談到將以軍事行動介入台海危機，是失言或故意說錯？田中光表示他不宜評論。（編輯：郭無患）1110525