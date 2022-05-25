更多編輯台推薦新聞：
「死亡之龍」出土 阿根廷發現新種史前巨大翼龍
科技

「死亡之龍」出土 阿根廷發現新種史前巨大翼龍

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事
生活

輝瑞兒童疫苗副作用有哪些？保護力多少？接種前該注意的事

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看
生活

清冠一號不能當茶喝 副作用為何？哪裡可取得？QA一次看

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

疫情整理包》本土增逾8萬例 全民適用快篩陽即確診預計26日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
印太經濟架構
新聞專題
印太經濟架構

美事前預告台不納IPEF首輪 外交部：符合台美默契

2022/5/25 10:18
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北25日電）外交部政次田中光今天表示，美國在正式公布印太經濟架構（IPEF）前，預告台灣不會在首輪名單，是對台灣的一種尊重，符合台美當前默契，台美關係不要有任何出乎意料之舉（surprise）。

立院外交及國防委員會今天討論解凍外交部111年度公開預算凍結項目，邀請田中光列席備詢。

國民黨立委溫玉霞質詢，外交部長吳釗燮日前在立院答詢表示，台灣理論上會在IPEF裡面，但美國公布的首輪名單卻未包含台灣，是否台美關係並未如政府所描述的「堅若磐石」。

田中光表示，IPEF是印太戰略重要經濟一環，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）事先公開講出台灣不會被包括在第一輪名單，他的解讀這是給台灣一種尊重，符合台美默契不要有任何出乎意料之舉。

田中光表示，台灣加入IPEF的機會還在，可能是第二輪，美國國務卿布林肯曾說IPEF是一個開放的平台，所以還是台灣努力的目標。

田中光表示，若轉換角度來看，美國貿易代表戴琪與政務委員鄧振中在泰國的亞太經濟合作會議（APEC）期間會談，這是很有趣的觀察重點，戴琪特別談到雙邊對話是很正向和活躍的。

至於美國總統拜登談到將以軍事行動介入台海危機，是失言或故意說錯？田中光表示他不宜評論。（編輯：郭無患）1110525

延伸閱讀
學者：IPEF未邀台是避免抗中 美對台有額外保證台灣加入印太經濟架構？王美花：有直接管道與美密切溝通
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀