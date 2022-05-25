美預告IPEF首輪無台灣 羅致政江啟臣不認為是尊重

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（中央社記者黃雅詩台北25日電）美國印太經濟架構（IPEF）首輪未納入台灣，朝野立委今天紛紛表達關切。民進黨立委羅致政、國民黨立委江啟臣都不認為，美方事前預告是對台灣的一種尊重，民進黨立委蔡適應說，外交部到底事前掌握多少是大家最在意的。

立院外交及國防委員會今天討論解凍外交部111年度公開預算凍結項目，邀請外交部政務次長田中光列席備詢。

外交及國防委員會民進黨召委羅致政質詢外交部何時掌握印太經濟架構（IPEF）首輪未納入台灣的消息，田中光答覆，他個人是看新聞才知道，但他無法替外交部長吳釗燮回答何時得知。

羅致政表示，5月4日他安排外交部、經濟部、行政院經貿談判辦公室報告IPEF時，就嗅到不尋常氣氛，外交部報告對IPEF隻字未提，經濟部、經貿辦的報告文字幾乎一樣，都只說會積極爭取參與。

田中光今天在委員會中曾答詢指出，美國在正式公布印太經濟架構（IPEF）前，預告台灣不會在首輪名單，是對台灣的一種尊重，符合台美當前默契，台美關係不要有任何出乎意料之舉（surprise）。

不過，羅致政認為，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）是隨同美國總統拜登（Joe Biden）的亞洲訪問，在空軍一號專機上被動回應媒體提問時，才透露台灣未列IPEF首輪名單；如果美方事前未透過管道知會台灣，怎能說不是surprise。他自己是看報得知此事，掌握時間竟跟外交部一樣，外交部還說蘇利文的預告方式是一種尊重，簡直是「唾面自乾」。

田光中回應表示，他自己是看報紙才知道台灣確定未列IPEF首輪名單，但他不能幫部長回答，也不能幫整個政府答覆是何時接到美方通知，「我是真的不知道。」

羅致政追問，IPEF首輪是美方主導的「邀請制」，接下來會不會改成「申請制」，首輪加入的13國有不少與中國交好，未來會不會阻擋台灣加入，田中光表示，很多國際場域確實都有此情形，外交部會做這方面的研究。

國民黨召委江啟臣指出，吳釗燮日前才在立院表示理論上台灣會在IPEF裡面，給立院錯誤的期待，否則日前立委拜訪美國在台協會（AIT）時必會加大關切力道，他不認為蘇利文預告台灣未列IPEF首輪名單，是對台灣的一種尊重。

民進黨立委蔡適應表示，外交部日前到立院備詢時說IPEF是開放性的，只是讓各國自由表達要不要加入，一星期後他看到正式公布，不但有清楚架構還有首輪國家名單，怎麼感覺突然從柔性組織變剛性組織，外交部到底事前掌握多少是大家最在意的。

民眾黨立委邱臣遠表示，台灣外交處境辛苦大家都能理解，但外交部應該讓民眾正確理解局勢，而不是過度樂觀、美化。

民進黨立委王定宇表示，他看IPEF首輪加入名單，在印太地區漏掉的自由民主經濟體，還真的只有台灣，其他沒包括的是北韓、中國、緬甸、柬埔寨。外交部能否確保美方後續邀請名單必會納入台灣，田中光回應表示，會積極爭取。

王定宇並關切，美國國務院修改網站「事實清單」文字，拿掉不支持台獨等敘述，是否事前知會台灣，田中光指出，這是美方單方面做出的修改，事前沒有通知台灣。（編輯：郭無患）1110525