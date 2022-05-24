四國峰會剛落幕 王毅將出訪南太平洋7國

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（中央社台北24日電）四國峰會剛落幕，美國宣布組成「印太經濟架構」後，中國外交部今天宣布，中國外長王毅於5月26日至6月4日訪問7個南太平洋島國及東帝汶，並在斐濟主持召開中國—太平洋島國外長會議。

中國外交部下午以發言人汪文斌名義，透過官網宣布這項訊息。而王毅此時一舉出訪7個南太平洋島國及東帝汶，不無引起中國藉此與美國等印太四國、甚至與「印太經濟架構」互別苗頭的聯想。

汪文斌表示，中國國務委員兼外交部長王毅將於上述期間，正式訪問索羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、東帝汶等8國。除位處東南亞的東帝汶外，其餘7國均屬南太平洋國家。

他提到，除上述8國外，王毅還將對密克羅尼西亞進行「雲訪問」，並與庫克群島（Cook Islands）總理兼外長、紐埃（Niue）總理兼外長舉行視訊會晤。期間並在斐濟主持召開第2次中國—太平洋島國外長會。

在此之前，中國與索羅門群島4月間簽署安全協定，引起澳洲及西方陣營的高度關注。進入5月，更傳出吉里巴斯正與中國洽簽安全協定，另有1個南太平洋島國也與中國談判中，引發外界擔憂。

中國在南太平洋擴展勢力的意圖受到各界注意。其中，中國有意在吉里巴斯翻修美軍遺留的軍用機場跑道，傳言已久。中索簽署安全協定更被視為中國意圖在南太駐軍的前兆；但索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）曾強調，不會允許中國在索國設立軍事基地。（編輯：邱國強/李雅雯）1110524