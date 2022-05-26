美宣布印太經濟架構 中國再強調推動加入CPTPP

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）美國總統拜登出訪日本並宣布印太經濟架構（IPEF）後，中國商務部先是表示倡議應開放包容，而非歧視排他。今天再強調中方將持續推動加入CPTPP、DEPA等貿易協定。

據中國商務部官網，中國商務部26日舉行例行記者會，商務部發言人高峰強調，中國將持續推動加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）和「數位經濟夥伴關係協定」（DEPA），「堅持對標高標準國際經貿規則，全面擴大高水平對外開放」。

他說，中方將與東南亞國協成員共同努力，積極打造中國－東協自貿區3.0版，構建更加互惠互利的雙邊和區域經貿關係。

針對剛落幕的亞太經合會（APEC）第28屆貿易部長會議，高峰表示，中方將與各方密切合作，共同致力於在疫情下和疫後推動亞太區域長期發展和民生復甦，推進亞太經貿領域務實合作，使合作成果廣泛惠及各經濟體和人民。

他說：「中方將在亞太經合組織框架下繼續牽頭包容性貿易投資政策領域工作，不斷提升區域內中小企業、婦女、弱勢群體參與經濟活動的能力。」

今天的記者會並未提到印太經濟架構（IPEF）相關問題，不過中國商務部曾於24日回應稱：「相關倡議要為本地區繁榮發展貢獻力量，應保持開放包容，而不是歧視排他；應促進經濟合作與團結，而不是損害和分裂現有機制。」（編輯：楊昇儒）1110526