更多編輯台推薦新聞：
兒童染疫重症恐併發腦炎？家長別慌 留意8大前驅症狀
生活

兒童染疫重症恐併發腦炎？家長別慌 留意8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
印太經濟架構
新聞專題
印太經濟架構2/24

彭博：美國計劃與台經濟會談 對北京新挑戰

2022/5/27 10:21（5/27 10:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
彭博報導，知情人士透露，美國和台灣計劃宣布磋商事宜，美台會談將聚焦加強經濟合作和供應鏈彈性。（中央社檔案照片）
彭博報導，知情人士透露，美國和台灣計劃宣布磋商事宜，美台會談將聚焦加強經濟合作和供應鏈彈性。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日綜合外電報導）美國媒體引述知情人士說法報導，美國和台灣計劃宣布磋商事宜，深化經濟關係，對北京形成新的挑戰。官方未來幾週將宣布雙邊經濟會談的消息。

彭博報導，知情人士透露，美台會談將聚焦加強經濟合作和供應鏈彈性，但未達到傳統的自由貿易協定。他們在官方公開宣布前不具名說，這次協議很可能涵蓋貿易便利化、供應鏈及農產品貿易等領域。

這些元素類似於美國總統拜登本週訪問東京期間所公布的「印太經濟架構

IPEF小百科

印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。

架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。

看更多
關閉
」（IPEF）支柱。IPEF目前有13個成員國，根據熟悉整個過程的消息人士說法，美國兩黨一群國會議員希望將台灣納入，但部分同意加入IPEF的國家因擔憂北京報復而拒絕納台。
知情人士說，這場會談目的是致力提升美台經濟關係，且將超越台美貿易暨投資架構協定（TIFA

台美TIFA小檔案

  • 台美在1994年簽署「貿易暨投資架構協定（TIFA）」，1995年至2016年間召開10次會議，輪流在台北、美國華府舉行。
  • 從2004年起，TIFA層級提高為次長級對話。
  • 2016年10月，雙方在農業、區域與多邊合作、智慧財產權及醫藥品、技術性貿易障礙與投資及透明化議題5大領域的深化合作達成共識。
看更多
關閉
）下現有的協商。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110527
延伸閱讀
白宮國安顧問：台灣未納入IPEF 美台深化經濟夥伴關係談印太經濟架構 鄧振中：總會找出方法容納台灣拜登公布印太經濟架構 美日印等13國為首批成員布林肯重申美國政策不變 指責中國加強脅迫台灣美國政策沒變 嚇阻中國對台動武意志更加清晰美國總統拜登與相關人士對台政策發言總整理
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀