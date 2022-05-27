彭博：美國計劃與台經濟會談 對北京新挑戰
2022/5/27 10:21（5/27 10:35 更新）
彭博報導，知情人士透露，美國和台灣計劃宣布磋商事宜，美台會談將聚焦加強經濟合作和供應鏈彈性。（中央社檔案照片）
（中央社台北27日綜合外電報導）美國媒體引述知情人士說法報導，美國和台灣計劃宣布磋商事宜，深化經濟關係，對北京形成新的挑戰。官方未來幾週將宣布雙邊經濟會談的消息。
彭博報導，知情人士透露，美台會談將聚焦加強經濟合作和供應鏈彈性，但未達到傳統的自由貿易協定。他們在官方公開宣布前不具名說，這次協議很可能涵蓋貿易便利化、供應鏈及農產品貿易等領域。
這些元素類似於美國總統拜登本週訪問東京期間所公布的「印太經濟架構
」（IPEF）支柱。IPEF目前有13個成員國，根據熟悉整個過程的消息人士說法，美國兩黨一群國會議員希望將台灣納入，但部分同意加入IPEF的國家因擔憂北京報復而拒絕納台。
IPEF小百科
印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。
架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。
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知情人士說，這場會談目的是致力提升美台經濟關係，且將超越台美貿易暨投資架構協定（TIFA
）下現有的協商。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1110527
台美TIFA小檔案
- 台美在1994年簽署「貿易暨投資架構協定（TIFA）」，1995年至2016年間召開10次會議，輪流在台北、美國華府舉行。
- 從2004年起，TIFA層級提高為次長級對話。
- 2016年10月，雙方在農業、區域與多邊合作、智慧財產權及醫藥品、技術性貿易障礙與投資及透明化議題5大領域的深化合作達成共識。
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