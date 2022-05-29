美貿易代表戴琪：今夏正式協商印太經濟架構

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（中央社記者楊明珠東京29日專電）美國貿易代表戴琪接受日本經濟新聞專訪表示，為了提高印太經濟架構（IPEF）的實效性，要研議監視與會國遵守數位貿易等規則的架構，今年夏天將開始正式協商。

日經報導，本月23日美國總統拜登在日本表明印太經濟架構啟動，有美、日、韓、印度、東南亞國家等14國參加，印太經濟架構由貿易、供應鏈、基礎設施、清潔能源和減碳、稅賦暨反貪腐等領域構成，戴琪（Katherine Tai）負責貿易領域的協商。

戴琪表示，為了確認成員國是否能遵守規則，有必要考慮擬定一套超出傳統解決紛爭制度、更有效的機制。

報導說，傳統的貿易協定當中，很多設有解決紛爭的制度，如果研判某國不遵守規則，將提訴或設立罰則事項。但因為印太經濟架構是有別於自由貿易協定（FTA）、相對較鬆散的架構，因此實效性受到質疑。

戴琪說，成員國政府之間將詳細協商，未來幾週之內將擬定綿密的計畫，今年夏天中期前將開始進行協商。

有關協商的時期，她說：「我們將請同盟國或友好國家合作儘速提出經濟的解決對策。」

被問及美國重返跨太平洋夥伴協定（TPP）的可能性，戴琪再度表明慎重的看法。她說，現在世界的經濟狀況與5至7年前大不同，一定要面對現實才行。

報導指出，美國朝野政黨對於美國民眾就業機會外流保持戒心，因此反對美國加入TPP的聲浪強。

日本首相岸田文雄23日與拜登舉行高峰會談時，表明希望美國重返TPP。日本期待印太經濟架構的成立連帶促成美國重返TPP。

不過，戴琪否認這樣的看法，她說：「印太經濟架構本身就有好處，美國將專注於印太經濟架構。」

此外，報導指出，美國成立印太經濟架構是希望用以對抗在印太地區影響力日增的中國，加強美國在印太地區的經濟參與。戴琪強調，只要有共同的理想、利益，對於中國帶來的諸多課題，印太經濟架構將成為會員國合作因應的平台。

日經報導，美國在研擬對中政策上，台灣也是焦點。有關台灣未被納為印太經濟架構成員，戴琪表示，為了能有意義深化、擴大雙邊貿易關係，美國正在研擬各種方法，正與台灣當局詳細協商。台美之間至今是以「台美貿易暨投資架構協定」（TIFA）進行協商。

戴琪肯定TIFA，並表示美台將強化包含供應鏈在內更廣泛範疇的合作。（編輯：周永捷）1110529