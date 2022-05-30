中國貿促會狠酸IPEF：不涉降關稅 吸引力存疑

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（中央社台北30日電）中國國際貿易促進委員會表示，印太經濟架構（IPEF）不包括談判降低關稅計畫，也未有清除市場准入壁壘廣泛措施，缺乏激勵措施，吸引力令人存疑。

中國國際貿易促進委員會今天舉行新聞發布會，發言人于毅作上述表示。

據官媒央視30日報導，于毅在新聞發布會上表示，當前世界經濟下行壓力增大，經濟全球化遭遇逆流，各國工商界對和平發展的期盼更加殷切，對公平正義的呼聲更加強烈，對合作共贏的追求更加迫切。

于毅認為，IPEF不包括談判降低關稅計畫、清除市場准入壁壘廣泛措施，吸引力備受質疑。他引述多家外媒評論指出，IPEF沒有透過降低關稅以激勵未來合作夥伴，也沒有為簽署國提供更多進入美國市場的機會，無法為參與國帶來切實好處。

于毅指出，中國工商界持續關注IPEF進展情形，亞太區域工商界的成功受益於開放合作、互利共贏，樂見真正有利於加強區域合作的倡議，支持堅持多邊主義、推進自由貿易、促進經濟發展團結和開放合作的倡議。

于毅強調，相關倡議要為繁榮發展貢獻力量，就應提高透明度、保持開放包容，致力於促進經濟合作與團結，而不是歧視排他，更不是損害和分裂現有機制，「我們不願看到人為製造經濟脫鉤、技術封鎖、產業斷鏈，加劇供應鏈危機」。

中國國際貿易促進委員會是中國全國性對外貿易投資促進機構，據其官網簡介，主要職責為落實國家有關重大發展戰略，促進對外貿易、雙向投資和經濟技術合作等，另也執行接待境外高層次經貿代表團來訪、組織中國經貿代表團出訪等事宜。

美國總統拜登（Joe Biden）23日在日本東京公布IPEF，首批加入成員有澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、泰國和越南，IPEF被認為是要制衡中國在印太地區的擴張。IPEF與傳統貿易集團不同，成員並不打算就關稅和放寬市場准入進行談判。（編輯：李雅雯/陳沛冰）1110530