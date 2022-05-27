學者：布林肯提3項競爭概念 確立多邊主義抗中

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（中央社記者沈朋達台北27日電）美國國務卿布林肯昨天發表中國政策演講。學者表示，布林肯以「投資」、「結盟」和「競爭」3概念闡述戰略布局，也揭示美國將藉印太經濟架構等多邊建制，與盟友共同抗中。

布林肯（Antony Blinken）26日在喬治華盛頓大學（George Washington University）發表美國對中國政策演說。

東吳大學政治系助理教授陳方隅接受中央社電訪時說，這場演說的意義除了闡述拜登（Joe Biden）政府的中國政策，也宣示即便俄烏戰爭爆發，美國的戰略重心仍未轉移，依然將中國視為主要的挑戰者。

布林肯在演說中形容中國是國際秩序「最嚴重的長期挑戰」，且是唯一有意圖，並在各方面都越來越有能力重新形塑國際秩序的國家。

本次演說一如預期地未有太多新的內容。不過布林肯在戰略布局方面，提出了「投資」（Invest）、「結盟」（Align）和「競爭」（Compete）3個概念。

美國聖湯瑪斯大學（University of St. Thomas）國際研究與當代語言學系主任葉耀元告訴中央社，這3項概念的意涵實際上都是競爭。

他說，「投資」指的是美國國內的技術創新，並防止中國竊取；「結盟」則是與四方安全對話（Quad）、印太經濟架構（IPEF）、東南亞國協（ASEAN）及歐盟（EU）等國際建制合作；「競爭」則是在前兩項基礎上，和中國高強度競爭。

葉耀元表示，這是拜登政府在「競爭－合作」的中美關係原則下，進一步闡述美國要如何與中國競爭。

布林肯在演講中也提到，美國並不尋求「新冷戰」和衝突；但不能依賴北京改變作為，所以將形塑北京周邊的戰略環境，以推動追求開放包容的國際體系願景。

陳方隅說，拜登上任前已經表示，要以聯合盟友的方式對抗中國，這是因為在全球化時代，世界經濟和貿易高度連結，美國和盟友不可能像冷戰時代與中國「一刀切」。

他表示，美國是講明圍堵政策的侷限，不採直接對抗，而是聯合盟友抗衡中國。

葉耀元認為，即便美國說不打「新冷戰」，但實際上中美兩國仍朝這個方向準備。

以美國提出的IPEF倡議為例，「供應鏈彈性」是當中最重要部分，就是希望將關鍵供應鏈拉到理念相近國家，以降低對中國的依賴，並確保若「新冷戰」開打，也不致於被掐住命脈，遭受嚴重損傷。

展望未來，葉耀元指出，拜登的亞洲行前腳剛走，中國外交部長王毅隨即訪問南太平洋8國，雙方會持續在地緣政治上結盟對抗，「美中關係持續惡化，台美關係持續升溫」，這兩者短期內應不會改變。（編輯：陳沛冰）1110527