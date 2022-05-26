IPEF引來中國批評 越南：參加與否取決討論結果

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

面對外界認為IPEF意在「抗中」及其相關提問，越南外交部發言人黎氏秋姮（圖）26日表示，包括越南在內的各國是否會參加IPEF，要取決於討論的結果。中央社記者陳家倫河內攝 111年5月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內26日專電）美國日前宣布啟動IPEF引來中國批評，作為IPEF首批成員的越南今天被詢及時解釋，越南參加的是IPEF的「啟動討論公布儀式」；越南與相關各國會否參加IPEF，「要取決於討論的結果。」

美國23日正式公布「印太經濟架構」（IPEF），中國外交部發言人汪文斌當天在例行記者會上隨即反問，美國是否用經濟手段脅迫地區國家在中、美之間選邊，接著又指控IPEF是為推進美國地緣戰略服務。

越南外交部今天舉行例行記者會，中央社詢問，有看法認為IPEF目的是為了抗衡中國，越南作為首批加入的成員，如何看待所謂的「抗中」詮釋。

越南外交部發言人黎氏秋姮（Le Thi Thu Hang）首先表示，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）23日下午出席「IPEF啟動討論公布儀式」，她接著立刻重申：「這是IPEF討論過程的啟動儀式。」

她說，討論過程中越南將與東南亞國家協會（ASEAN）各國及相關夥伴國交換意見並確認IPEF的內涵，主要集中在貿易、供應鏈，清潔能源、減碳和基礎設施，稅收及反貪腐等4個支柱，目的是為區域和各國帶來積極有效和可行的經濟議程，朝向一個為人民帶來實際利益的合作架構，為區域和全球的和平穩定、合作發展與繁榮做出貢獻。

面對媒體追問越南參加「IPEF討論啟動公布儀式」是否意味將參加這個架構時，黎氏秋姮表示，范明正參加的「只是討論進程的啟動階段」，「包括越南在內的各國是否會參加，要取決於討論的結果。」

黎氏秋姮指出，越方認為，IPEF應本著開放、包容和透明的原則，符合國際法以及東協核心作用，與現有經濟連結互相補充。

她說，越南主張建立獨立自主的經濟，與積極主動地深入、實質、有效地融入世界相結合，因此越方也已參加一些國際經濟連結倡議，從而最大限度地發揮內部和外部資源，為國家建設和發展事業做出貢獻。

美國總統拜登（Joe Biden）23日在東京正式公布IPEF，除了發起這一倡議的美國，首批加入的成員有澳洲、汶萊、印度、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、韓國、泰國和越南。（編輯：黃自強）1110526