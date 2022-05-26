外交部：美未承諾台入IPEF首輪 政府事前仍積極爭取

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（中央社記者黃雅詩台北26日電）外交部今天強調，美國去年10月宣布將研議成立IPEF以來，政府已向美方充分表達參與意願，美方事前一再強調IPEF的包容性，但未做出邀請台灣加入首輪名單的承諾，因此台灣在美正式發布前仍不斷積極爭取。

台灣不在美方主導印太經濟架構（IPEF）首輪名單中，外界質疑外交部事前未能充分掌握。外交部今天發布新聞稿指出，政府已向美方充分表達參與意願，包括進洽白宮國安會、美國貿易代表署（USTR）、商務部等美國相關部會高層官員，雙方溝通管道順暢。政府也透過美國國會、學界、公協會、媒體、產業界等多重管道，隨時掌握IPEF發展與進度，爭取美國各界支持，強調台灣作為印太地區重要經濟體及參與IPEF的重要性。

台灣因此爭取到美國國會參眾兩院超過250位跨黨派參眾議員的大力支持，美方對台灣推動參與IPEF的決心與能力也完全理解。

外交部表示，台美雙方過去數月來一直對此密切聯繫，美方事前已一再向台灣強調IPEF架構的包容性與彈性；美國國務卿布林肯（Antony Blinken）先前即公開表示，IPEF是一個開放且具包容性的架構，不會對台灣在內的任何夥伴關閉大門。

外交部指出，但對於邀請台灣成為IPEF首輪參與國家，美方並未做出承諾，因此台灣在美方正式發布前不曾放棄，仍不斷積極爭取參與。

外交部對於未能成為IPEF創始成員雖感遺憾，但美國總統拜登於23日宣布啟動IPEF時表示，IPEF未來將開放有意參與且願致力達成相關目標的國家申請加入，因此台灣雖未被納入首輪名單，但不表示就已遭排除在IPEF機制之外。

外交部表示，此外美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）、國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）近日也分別公開重申對台美經貿夥伴關係的高度重視，並強調美方將在未來數週內與台灣共尋進一步深化雙邊經貿關係的具體作為，此將與IPEF進程同時並進。

外交部強調，將與國內相關經貿部會繼續通力合作，與美方共同尋求深化雙邊經貿夥伴關係的具體策略與路徑，同時積極爭取加入IPEF，以有效參與印太區域經貿新秩序。（編輯：郭無患）1110526