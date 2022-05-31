王毅批IPEF搞價值觀貿易 給自由市場上鐐銬

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（中央社記者沈朋達台北31日電）中國外交部長王毅30日出訪斐濟時說，美國的「印太經濟架構」（IPEF）連商品貿易都要符合美式價值觀，違背經濟規律，「給自由市場戴上鐐銬」，恐將無疾而終。

據中國外交部網站31日發布的通稿，身兼中國國務委員的王毅30日在斐濟訪問時說，IPEF宣稱要建立自由、開放和包容的新秩序，但沒有降低關稅，談何自由？沒有市場准入，談何開放？若刻意將區域及世界最大市場的中國排除在外，談何包容？

王毅稱，美國是以自己制定的標準和規則框住別的國家，在以世界貿易組織（WTO）為基石的多邊貿易體制外另起爐灶。

他批評美國試圖將經濟事務政治化、武器化，甚至意識形態化，「連正常的商品貿易都要用是否符合美式價值觀來衡量」，作法違背基本經濟規律，「給自由市場戴上鐐銬」，與互通有無、優勢互補的經濟全球化潮流背道而馳，恐將無疾而終。

王毅近日出訪南太平洋8個國家，並於30日在斐濟召開第2次中國和太平洋島國的外長會議。不過報導指，中國未能在會中和這些南太島國達成安全協議。

美國總統拜登（Joe Biden）5月中出訪亞洲時，宣布醞釀多時的IPEF。IPEF與傳統的區域貿易協定不同，不涉降低關稅或放寬市場准入等。中國並不在IPEF日前公布的首批13個創始國列表裡。

中國近年也極力主導和東南亞國協（ASEAN）及日、韓、澳紐等國簽訂的「區域全面經濟夥伴協定」 （RCEP）。IPEF被認為是美國要制衡中國在印太地區政經影響力的工具。（編輯：李雅雯）1110531