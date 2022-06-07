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印太經濟架構
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印太經濟架構2/30

鄧振中：台灣有本錢優勢 加入IPEF機會仍大

2022/6/7 12:42（6/7 12:56 更新）
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美國5月啟動印太經濟架構，首輪名單未納入台灣。行政院政務委員鄧振中6月7日表示，台灣有本錢、優勢，加入機會依舊很大。（中央社檔案照片）
美國5月啟動印太經濟架構，首輪名單未納入台灣。行政院政務委員鄧振中6月7日表示，台灣有本錢、優勢，加入機會依舊很大。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北7日電）美國5月啟動印太經濟架構（IPEF），首輪名單未納入台灣。行政院政務委員鄧振中今天表示，台灣有本錢、優勢，加入機會依舊很大，畢竟IPEF若獨缺台灣，將無法形成完整經濟架構。

鄧振中今天接受廣播節目專訪表示，不認為是美國不邀請台灣，而是因其他國家擔心若邀請台灣會被找麻煩。他提到，台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？

台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。

倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。

首次會議預定2022年6月底在美國華府舉行。

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所處理的議題，其實就已包含IPEF

IPEF小百科

印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。

架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。

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四大支柱（貿易、供應鏈、基礎建設、稅務）的貿易部份。

鄧振中會後受訪時表示，目前IPEF僅有模糊構想，待慢慢更加具體化，台灣會再進一步看如何應對。

他強調，台灣加入機會依舊很大，台灣有本錢、優勢，也有能夠幫得上忙的地方，有台灣在印太經濟架構裡面「一定更有幫助」，若獨缺台灣，IPEF將無法形成完整經濟架構，會持續努力，明確表達自身立場，相信美方應會做出決定。

台灣除力拚參與IPEF，外界也關注去年9月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）進度；目前CPTPP成員國正在處理英國入會一事，預估今年、明年初完成談判，完成後才可能啟動台灣入會案。

鄧振中表示，中國因素是「免不了的政治問題」，但台灣法規體制透明，擁有「徹徹底底的市場經濟」，且在世界貿易組織（WTO）長年記錄良好；近年隨萊豬、福島食品問題一一解決，疫情發生更凸顯台灣半導體關鍵地位，均成為有利籌碼。（編輯：潘羿菁）1110607

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