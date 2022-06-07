鄧振中：台灣有本錢優勢 加入IPEF機會仍大

（中央社記者曾智怡台北7日電）美國5月啟動印太經濟架構（IPEF），首輪名單未納入台灣。行政院政務委員鄧振中今天表示，台灣有本錢、優勢，加入機會依舊很大，畢竟IPEF若獨缺台灣，將無法形成完整經濟架構。

鄧振中今天接受廣播節目專訪表示，不認為是美國不邀請台灣，而是因其他國家擔心若邀請台灣會被找麻煩。他提到，

台美21世紀貿易倡議

台美21世紀貿易倡議是什麼？ 台美21世紀貿易倡議（U.S.-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade）台灣與美國雙方推動貿易協定的路徑圖，內容以高標準為目標，將有利台灣爭取參加CPTPP。 倡議針對11項議題，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業與非市場經濟。 首次會議預定2022年6月底在美國華府舉行。 看更多 關閉

所處理的議題，其實就已包含

IPEF

IPEF小百科 印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。 架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。 看更多 關閉

四大支柱（貿易、供應鏈、基礎建設、稅務）的貿易部份。