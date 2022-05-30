台灣未納IPEF 龔明鑫：續朝4面向努力等待時機突破

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北30日電）美國主導的印太經濟架構（IPEF）首輪名單未納入台灣，國發會主委龔明鑫接受媒體專訪時強調，台灣無論經貿條件或是貢獻都夠資格，未來仍將朝供應鏈韌性、數位經濟等4大面向努力，等待時機突破。

印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）由美國總統拜登2021年10月在東亞峰會提出，目的是填補美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP，現稱跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）後，與印太地區交往的缺口。

IPEF架構內容將涵蓋貿易推廣、數位經濟及科技標準、供應鏈韌性、減碳及潔淨能源、基礎建設、勞動標準等議題，具體細節尚待公布。

龔明鑫近日接受美國之音專訪，他表示，理解國際有政治現實的問題，但其實台灣在經貿條件或是貢獻都具備資格，也會更努力排除障礙，不會因為有政治困難就氣餒、放棄，而是把自己準備好，等待時機突破，「我們就持續往這個方向（努力），時機一到，就會水到渠成」。

龔明鑫說明，IPEF關切4大面向發展，分別是數位經濟、供應鏈韌性、潔淨能源，以及稅務與反貪腐議題；而這4大面向也是台灣一直以來努力的方向，如推動智慧城市、強化跨境隱私規範、宣布2050年達到淨零排放等。

供應鏈韌性部分，龔明鑫更直言「台灣是典範」，他表示，從美中貿易戰、COVID-19疫情過後，全球持續進行供應鏈重組，台灣與台商因為韌性表現最好，在重組過程中是最大獲益者，也因此，這段期間台灣的經濟成長表現非常亮眼。

就IPEF關注的4大面向，龔明鑫表示，台灣絕對夠資格，如果台灣可以加入，相信會有很大幫助。

龔明鑫也提到，雖然IPEF細節後續才會陸續推出，但IPEF已清楚表達美國重返亞洲、布局印太戰略的意圖，讓印太地區的國家理解美國已經踏出第一步、在這個區域有實際行動且正在落實。

外界關注台灣被排除在IPEF之外，若CPTPP也落空，台灣要如何因應；龔明鑫表示，就全球經貿發展角度來看，去除關稅還是相當重要，但這只是其中一部分，供應鏈重組、數位轉型、淨零排放等領域的商機及市場機會也非常大，台灣會持續努力，同時在供應鏈進行分散式布局，如降低中國生產比重，轉往東南亞、北美、中東歐等地發展，提升供應鏈韌性。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

龔明鑫接著指出，不論發展新的供應鏈或新的市場，台灣都不可能獨自完成，一定要與國際夥伴合作，因此台灣將把握多邊或是雙邊的機會；最近台灣在雙邊已得到很多迴響，單是台美關係，就有重啟貿易暨投資架構協定（TIFA）、數位經濟論壇等，也與中東歐展開密切交流。

龔明鑫直言，如果未來有多邊發展機會，台灣當然會努力爭取加入，但其實雙邊也一直在進行且陸續有成果。（編輯：黃國倫）1110530