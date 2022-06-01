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台美貿易倡議
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台美貿易倡議1/4

鄧振中：台美21世紀貿易倡議 首次會議月底華府登場

2022/6/1 20:56（6/1 21:33 更新）
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行政院政委鄧振中1日說，台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，首次會議月底在華府舉行。（圖取自行政院開麥啦-2 YouTube網頁youtube.com）
行政院政委鄧振中1日說，台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，首次會議月底在華府舉行。（圖取自行政院開麥啦-2 YouTube網頁youtube.com）
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（中央社記者陳俊華台北1日電）行政院政委鄧振中今天說，台灣跟美國將啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議啟動貿易談判，以便未來能獲得高標準、具經濟利益的貿易協議；將就11個議題談判，首次會議月底在華府舉行。

行政院政務委員鄧振中與美國副貿易代表畢昂奇（Sarah Bianchi）進行視訊會議，就台美相關貿易關係進行對話。

鄧振中與行政院發言人羅秉成、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花晚間舉行「深化台美經貿關係重大成果記者會」。

鄧振中說，剛結束與畢昂奇視訊會議，確認台灣跟美國要啟動「台美21世紀貿易倡議」，根據倡議台美雙方將啟動貿易談判，以便未來能獲得高標準、具經濟利益的貿易協議。

鄧振中指出，在這目標下，要展開11個議題的談判，包括貿易便捷、法規制定、農業、反貪污、中小企業、數位貿易、勞工、環保、標準、國營企業、非市場經濟，雙方同意這個倡議的第一次會議，本月底在華府舉行。（編輯：張良知）1110601

影片來源：行政院開麥啦-2
（圖取自行政院開麥啦-2 YouTube網頁youtube.com）
（圖取自行政院開麥啦-2 YouTube網頁youtube.com）
延伸閱讀
彭博：美國計劃與台經濟會談 對北京新挑戰談印太經濟架構 鄧振中：總會找出方法容納台灣白宮國安顧問：台灣未納入IPEF 美台深化經濟夥伴關係
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