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國防部預告中共20日發射火箭 將經過台灣防空識別區

2025/6/18 10:10
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（中央社記者吳書緯台北18日電）國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機7架次，其中4架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦6艘，總計中共13機艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

國防部也預告，中共將於20日在西昌衛星發射中心執行運載火箭發射，飛行方向為西太平洋，且經過台灣防空識別區（ADIZ）。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天下午4時5分至昨天晚間11時50分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機及無人機，其中2架次逾越台灣海峽中線。

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國軍於昨天下午3時30分至昨天下午5時30分，在台灣西南空域偵獲中共1架直升機；並於昨天下午3時至昨天晚間6時35分在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。（編輯：潘羿菁）1140618

#共機
#海峽中線
#國防部
#國軍
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