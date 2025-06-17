日本商會：少部分中國稀土出口許可獲批准

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（中央社記者李雅雯上海17日電）中國日本商會會長本間哲朗今天表示，經與中國商務部會晤、提出意見後，少部分稀土出口許可獲得批准；希望中國後續在出口許可申請流程、出口許可審查能力等部分持續優化。

中國日本商會由在中國的日企組成。中國日本商會17日召開「中國經濟與日本企業2025年白皮書」發表會，本間哲朗於會上做出上述表示。

據財新網17日報導，本間哲朗在記者會上提到，中國於今年2月對鎢等金屬實施出口管制，4月又將7種稀土原料及相關產品作為管制物件，這一系列出口管制措施的強化，對於在中國的日企的生產和出口帶來一定影響。

本間哲朗表示，日本商會理事會對於出口管制等問題在5月召開會議，在5月28日與中國商務部會晤、提出意見，中國商務部當時表示理解，將採取相應措施保證日資企業的順利經營。

他提到，中國商務部後來批准通過部分出口許可。日本商會目前尚在討論可否代表在中國的日企繼續與中國商務部合作，以支持審查工作更加順利地進行，中國商務部確實對於日本商會的建議給予善意回應。

日本商會對中國商務部提出數點請求。目前受理出口許可申請單位是各地方政府商務局，不過申請表格的格式各不相同，很多企業感到棘手，日本商會希望可以統一格式；另也希望中國加強出口許可審查的能力。

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本間哲朗提到，4月4日起7種稀土原料及相關產品的出口管制生效，迄今2個多月，真正通過審批的許可不多；據報導，部分日資汽車企業因為缺乏原料，被迫停止某款車型生產。

本間哲朗觀察，中美在瑞士日內瓦和英國倫敦會談後，中國對於出口許可審批速度沒有立刻地、快速地提升，推估出口管制資訊整理和系統建置還在處理中；日本商會期盼中國加強出口許可審查的能力。（編輯：邱國強）1140617